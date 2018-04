Angélica Ordóñez ha logrado con éxito escapar de las balas y de las enfermedades. La enfermera que atendió heridos durante la Guerra del Chaco se presentó ayer elegante, lúcida y en silla de ruedas, no porque las piernas no le respondan, sino para no cansarlas demasiado, pues debía estar presente en los dos actos que se llevaron a cabo en su nombre, para brindar por su vida, una que ya lleva 108 años de recorrido.

Esta vez hubo mucho que celebrar, no solo por el festejo de sus hijos, nietos y bisnietos, también por la declaración de Hija Predilecta de Villa Montes, la misma que recibió de manos del alcalde municipal, Omar Peñaranda.

Los regalos fueron muchos y destacó un hierbero de madera tallado con los símbolos de Villa Montes, como el pescado y el soldado desconocido.

Obsequios y reconocimientos

Por la mañana acudió a la Tercera División del Ejército en el Regimiento Pisagua 3 de Artillería, en donde se le hizo entrega de un reconocimiento. Por la tarde estuvo en la Federación de Ganaderos (la mayor parte de su familia es ganadera chaqueña). Ahí hubo globos, un gran pastel y el brindis de rigor. Para ir a este segundo festejo agregó a su look una mantilla rosa y un coqueto sombrero.



Sin beneficios



En todos estos años que han pasado desde que Angélica atendió heridos en el campo de batalla, nunca pudo recibir un beneficio económico del Estado por una cuestión de trámites.



Pese a que le correspondía, tampoco recibió la canasta alimentaria destinada a las personas de la tercera edad. Ante esta realidad el Concejo Municipal hizo las diligencias para que desde ahora reciba este beneficio, el mismo que se hizo efectivo ayer, en la previa de la jornada de festejos que la centenaria prometió no olvidar.