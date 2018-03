Amazon no pasó por alto la acción de este repartidor con un perro

Un repartidor de Amazon fue captado en el preciso instante en que entregaba un paquete; sin embargo, al haber una reja no dudó en tirarlo sobre un cachorro, causando daño en el can. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad.

Roly Andrade, identificado como uno de los dueños del perro, compartió la cinta en su red social para expresar su indignación, dejando en claro que en su casa había una puerta donde podía dejar su paquete sin la necesidad de tirarlo, y menos de atacar a una de las mascotas de su hogar.

"Este chico de Amazon tiró un paquete encima de mi perro y pueden ver que fue a propósito", escribió Andrade en su post original para expresar su ira, logrando que la cinta sea vista cerca de 150.000 veces. "Ni le importó. Por favor comparte esto", pide el dueño del cachorro afectado.

El can no sufrió alguna lesión, gracias a que la caja solo tenía ropa para niños, pero ello no disminuye la culpa del sujeto, quien fue criticado en redes sociales y las personas exigieron la respuesta de Amazon.

El mismo día en que se hizo viral la cinta, la compañía despidió al trabajador y emitió un comunicado: "Esto no refleja los altos estándares que tenemos para nuestros partners de entrega, y este individuo ya no está entregando paquetes de Amazon", subrayaba el informe.