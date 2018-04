Activan alerta por sarampión por rebrote en países vecinos

El Ministerio de Salud y el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de la Gobernación de Santa Cruz activaron la alerta epidemiológica por el rebrote del virus del sarampión en países de la región. Para esto se dispusieron puestos de vigilancia en las terminales aéreas y terrestres y a partir del 16 de abril comenzará una campaña masiva a escala nacional.

El sarampión es un virus mortal que está causando estragos en varios países. En Venezuela, según boletín de la OPS, se registraron 159 casos del 1 de enero al 16 de marzo de 2018, y que se presume se ‘exportó’ a Colombia en donde se detectó el cuarto caso a fines de marzo y a Ecuador, que registró su primer caso a inicios de abril.

El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, explicó que ante esta situación se encaran acciones preventivas, tales como establecer puntos de control en las terminales aéreas y terrestres del país, además de vacunar y capacitar al personal de estos centros. Señaló que se invirtió Bs 90 millones en la adquisición de vacunas y que en coordinación con los Sedes de cada región, se conformarán brigadas que visiten barrios y comunidades para inocular vacunas casa por casa.

“El Ministerio de Salud dotará de insumos, jeringas y vacunas. Los Sedes de cada región aportarán con la parte logística. Se saldrá a vacunar en los barrios y comunidades. Los brigadistas deben buscar los niños casa por casa”, afirmó Terrazas.

Sistema de vacunación

El jefe de Epidemiología del Sedes, Roberto Tórrez, indicó que Santa Cruz tiene un sistema de vacunación permanente y que las vacunas se encuentran disponibles en cualquier centro de salud, aunque reconoció que pese a los esfuerzos el porcentaje de cobertura es del 85%, y que durante la campaña masiva se enfocarán en el restante 15%.

“Los niños deben vacunarse a partir del año de edad. Hay una segunda dosis de refuerzo al año y medio, con lo que quedan cubiertos por el resto de su vida. Si un niño no se aplicó la vacuna en ese tiempo hay una vacuna triple viral (conocida como SRP) que se puede aplicar hasta los cinco años. Si la persona es mayor a cinco años o está en etapa adulta debe aplicarse la vacuna doble (SR)”, dijo.

El responsable del Sedes especificó además los síntomas del sarampión en relación a la varicela: “Un niño puede tener sarampión si presenta fiebre brusca, manchas de color rojo en la cara, que baja al cuello, tórax y otras extremidades. Tos, flujo nasal y ojos rojos. Mientras que la varicela no tiene fiebre, y salen pequeñas ampollas en la piel que causan costras”.

Se estima que cada año se disponen en Santa Cruz de unas 70.000 dosis de vacunas, que es la cantidad estimada de niños que se espera que nazcan en el departamento. Según el Ministerio de Salud, la campaña masiva que iniciará a mediados de mes, dispondrá de 416.000 dosis para todo el país.

Según datos de la OMS, en lo que va del 2018 se notificaron casos en ocho países: Antigua y Barbuda (1), Brasil (8), Canadá (3), Estados Unidos de América (11), Guatemala (1), México (1), Perú (1) y Venezuela (159).

En Santa Cruz, no se registra un caso de sarampión desde hace 18 años. Se contagia por contacto con gotitas provenientes de la nariz, la boca o la garganta de una persona infectada, el virus puede sobrevivir dos horas después de salir del enfermo.

MÁS VALE PREVENIR

El virus

Según la OMS el sarampión sigue siendo una de las principales causas de muerte entre los niños pequeños. En 2016, hubo 89.780 muertes en todo el mundo.



Vacuna triple

La vacuna triple viral (SRP) es una mezcla de tres componentes que proveen inmunización contra el sarampión, rubéola o paperas.



Manifestaciones

El primer signo suele ser la fiebre alta, que comienza unos 10 a 12 días después de la exposición al virus y dura entre cuatro y siete días.



Último caso en Bolivia

Según la OMS, en Bolivia se registró el último caso de Sarampión en 2000 y se certificó la eliminación de la enfermedad en 2010.



Casos en Perú y Argentina

En Perú se registró dos casos desde enero de este año y en Argentina afectó a una bebé de 8 meses.