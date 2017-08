50 años de hippismo

Fotos: Deadroadend / Sixties / Lovemaegan/ Nextavenue / James Meredith

Quien desee entender el drama del minero debe sentir el terror mineral de Carcajada de estaño, de Alcira Cardona; para sentir el calor de muerte de la Guerra del Chaco, se puede empezar por El Pozo, de Augusto Céspedes; el amor a la tierra no puede sentirse mejor que con El chapaco alzao, (que solo pudo escribir Oscar Alfaro).

Quien desee asomarse al movimiento hippie debe empezar por digerir, aunque tome años, El aullido, de Allen Ginsberg.

¿Para qué asomarse a ese mundo de jóvenes lánguidos y desaliñados que en los años 60 vivían su sueño lisérgico de amor, paz, drogas y rock and roll? Para entender en qué punto tomó impulso el ecologismo que hoy estalla de ira en las redes cuando se corta un árbol, el animalismo que ridiculiza y eleva al humano, el veganismo con su indiscutible superioridad y la defensa de los alimentos saludables que hoy se hace en las redes. Ah, y para entender por qué la guerra contra las drogas es una medida obsoleta.

Calles de San Francisco

Se han cumplido 50 años desde que ese movimiento eclosionó en San Francisco, y específicamente, en las calles Haight-Ashbury. Pero todo eso no vino de la nada. Ese cúmulo de ideología, política, música e inconformismo con el sistema hunde sus raíces en varios pensadores y poetas del siglo XIX. Ralph Waldo Emerson (1803-1882), por ejemplo. Su frase “Quien aspire a ser un hombre debe ser inconformista” se convirtió en una especie de mantra.

“Nada es, en última instancia, tan sagrado como la integridad de tu propio espíritu. Absuélvete a ti mismo. Nos hemos convertido en un montón de abatidos y timoratos llorones. Nos atemoriza la verdad, la fortuna, la muerte, y nos tenemos miedo unos a otros. De nuestra época no surgen individuos excelentes y completos. Necesitamos hombres y mujeres que renueven la vida y nuestra condición social, pero lo que encontramos son, en su mayor parte, temperamentos insolventes, incapaces de satisfacer sus propios deseos, con ambiciones desproporcionadas a sus fuerzas, y que se rebajan a mendigar noche y día, insistentemente. Solamente el triunfo de los principios puede traerte la paz”, escribió en Confianza en uno mismo.

Luego vendría Walt Whitman (1819-1892), el poeta que Emerson había profetizado. Cuando leyó fragmentos de Hojas de hierba, Emerson le escribió diciendo que "había publicado la más importante obra de inteligencia y saber jamás escrita por un norteamericano". La reafirmación individual emersoniana se adivina ya en el título de Canto de mí mismo, uno de los poemas más célebres de Whitman. Curiosidad aparte: existe una excelente traducción de Hojas de hierba del atildado y brillante Borges, una figura distante de lo que puede considerarse contracultura. La del argentino es, obviamente, la mejor traducción posible de Whitman.

Dice Marjorie Smith Ferrer, de la Universidad de Chile: “La poesía de Canto de mí mismo manifiesta un tono optimista, el poeta canta la confianza que el hombre debe tener en sí mismo, saludando al nuevo hombre de la democracia. Whitman emprende un viaje a través de la escritura poética, donde se establece la posición del yo en el Cosmos, su gestación y bienvenida al mundo, su relación con los otros, con su Alma, con la Naturaleza y la Historia”. Son, precisamente, las búsquedas que emprenden los jóvenes de los 60.

Y también el sexo

Whitman es todos los hombres y todas las mujeres. "Mis amantes me sofocan, llenando mis labios, densos en los poros de mi piel, empujándome por callejas y locales públicos, llegando a mí desnudos en la noche, gritando por el día Eo desde las rocas del río, balanceándose y gorjeando sobre mi cabeza, llamándome por mi nombre desde macizos de flores, plantas trepadoras, enmarañados sotobosques, cayendo sobre todos los momentos de mi vida, devorando mi cuerpo con suaves besos balsámicos, sacando sin ruido puñados de sus corazones y dándomelos para que los haga míos".

La sensualidad de los poemas de Whitman alcanzó, indudablemente, ecos en los autores de los 60. Los tres más conocidos de la llamada Generación beatnik son William Burroughs, Jack Kerouac y Allen Ginsberg. Rápidamente, sus intereses y valores fueron reconocidos como el rechazo a los estándares de vida, rechazo del materialismo, uso de drogas ilegales y sexualidad alternativa. Lo más importante para la cultura beat era el interior antes que las posesiones materiales. Les gustaba sentirse y ser considerados como ajenos a los convencionalismos. Vivían en otro mundo.

El juicio, la obscenidad

Ese otro mundo estalló con el poema Aullido, que Ginsberg leyó el 6 de octubre de 1955. Tenía bastante alcohol en el cuerpo cuando empezó a leer el texto. Esa noche no recitó: gimió el poema. “Fue la noche del comienzo del Renacimiento Poético de San Francisco”, escribió Kerouac.

El traductor José Vicente Anaya escribió: “No hay nada parecido al Aullido de Ginsberg en lengua castellana y eso es explicable porque él vivía otra historia, otro país, tenía otras confrontaciones”.



Las primeras mil copias del libro se vendieron rápidamente. La segunda edición fue confiscada por un agente aduanero con este argumento: “La escritura es obscena. A nadie le gustaría que llegara a manos de sus hijos”. Los editores y el encargado de la librería asociada fueron detenidos.



El juicio estimuló la lectura del poema y después de concluido el proceso, las ventas ya se habían disparado. Llegó la sentencia absolutoria, en la que el juez reconoció que el poema tenía valor de crítica social. Lo que no sabía era el alcance que tendría para toda una generación y para la historia de la literatura. Los colegas de Ginsberg, sin embargo, lo sintieron. Todos le auguraron una gran carrera. Sus poderosas primeras palabras resuenan hoy: “Vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas histéricas desnudas, arrastrándose por las calles de los negros al amanecer en busca de un colérico pinchazo, hipsters con cabezas de ángel ardiendo por la antigua conexión celestial con el estrellado dínamo de la maquinaria nocturna”...

Con la publicación de El almuerzo desnudo, de Burroughs, en 1959, parecían retomarse las palabras de otro precursor de la generación beat: William Blake. En algunos párrafos, Burroughs se detiene a observar maniáticamente su pie, después de haberse llenado con un coctel de drogas. No es complicado pensar que buscaba, como sugería Blake, “ver un mundo en un grano de arena y un paraíso en una flor silvestre”. La espontaneidad y, una vez más, la entrega al consumo de drogas, atraviesa el tercer libro más influyente de esta generación, escrito por Jack Kerouac: En la ruta.



¿Y la música?

Hay quienes consideran que otro empujón a esta época fue el disco Sargent Pepper’s Lonely Hearts Club Band, de Los Beatles.

Fue, dicen, el vinilo que puso música a una generación, al aglutinar la fuerza del rock ya desde la portada, que reúne a una serie de personajes como Mae West, Edgar Allan Poe y Bob Dylan.

Los Beatles -se escribe en el Huffington Post- estaban cansados de ser ellos mismos e integrados en el movimiento hippie que exportaba San Francisco. “En ese contexto, el bajista del grupo decide concebir un álbum conceptual que versaría sobre la infancia de los cuatro integrantes en su Liverpool natal, pero creando un universo musical que girara en torno al Sargento Pimienta y la banda de los corazones solitarios. Una forma de explorar todas las posibilidades líricas, estilísticas y sonoras que fueran capaces de concebir sin estar condicionados por la presión que suponía su condición de líderes del pop. Ahora ellos se integraban, como otros tantos jóvenes y bandas del momento, en un movimiento juvenil contracultural cuyo espíritu capturarían en el que hoy es considerado como uno de los álbumes más importantes e influyentes de todos los tiempos”. Bien, este álbum, lanzado en 1967, es una de las bandas sonoras de esa época.

Tres hitos hippies

Ya fueron nombrados algunos precursores del siglo 19, los tres ideólogos que gestaron su obra en los 50 y quizá se citó a la banda sonora del hippismo. Faltan tres (hay más) hitos que marcaron la historia de ese movimiento. Uno de ellos es una celebración conocida como Human Be-In. Fue un concierto-protesta, que se realizó el 14 de enero de 1967. ¿Ya se dijo que todo ocurría en San Francisco?

El Human Be-In fue convocado para protestar contra una ley que prohibía el uso de drogas sicodélicas como el LSD. Tocaron Grateful Dead y Jefferson Airplane. Estuvieron presentes Allen Ginsberg y Timothy Leary, promotor del uso del LSD o ácido lisérgico.



Los defensores de esa sustancia la usaban para anular el ego y tener experiencias sensoriales. Desde los años 40, su creador, un investigador alemán, descubrió que el LSD lo hacía ver imágenes con colores sicodélicos y, además, experimentaba cierto bienestar y ebriedad hacia el final del efecto.

La CIA lo utilizó en sus programas de control mental y, finalmente, cuando los hippies empezaron a usarlo masivamente, su uso fue restringido. Ese cúmulo de motivos desembocó en el primer concierto de rock, que reunió a más de 30.000 personas. Fue el preludio del segundo evento, que ocurrió -cuándo no- también en San Francisco.

El Verano del Amor.

Escribe el periodista David Villafranca que el verano de 1967 trajo a San Francisco mucho más que sol y días de playa. “Convirtió a esta ciudad californiana en un lugar para la utopía, los deseos de paz, la liberación sexual, la experimentación con las drogas y la revolución musical, surcando las aguas de la psicodelia”.

Las calles de Haight-Ashbury se llenaron de jóvenes que salieron de las casas victorianas del barrio y otros que llegaron de todo el país. Había asiáticos, afroamericanos, músicos, poetas y estudiantes que aplicaban la frase-eslogan de Timothy Leary: “Conectate, sintonizate, dejate ir”. Muchos lo entendía como conectarse con el movimiento, sintonizarse con las sustancias y dejar ir los convencionalismos y las ataduras. Miles de jóvenes abandonaron sus escuelas para saborear lo que sería ese verano de protesta, sexo, música y drogas.

Todos iban y venían por Haight-Ashbury. Eran unos 100.000 tipos alegres y estrafalarios, mirados con una mezcla de curiosidad y espanto por las parejas acomodadas desde sus cadillacs. "Queríamos un cambio: de la guerra, de las ideas rígidas sobre lo que debería hacer cada sexo, de por qué la gente negra tenía que estar ahí y la blanca aquí. ¡No! ¿Por qué no podemos intentarlo y hacer que funcione?", dice Grace Slick, la cantante de Jefferson Airplane, en el documental The Sixties de CNN.

Tolerancia hacia las sexualidades, aceptación de todos los colores humanos, ataques a la guerra de Vietnam, desdén por el materialismo, desafío a la autoridad y crítica del conformismo. Se oyen los ecos de Emerson y Whitman, ¿verdad?

Sonrisa y desnudez

Los hippies -Villafranca- apostaban por la creatividad y la esperanza en un mundo mejor, defendían la paz y la solidaridad, creían en la liberación del alma y en la espiritualidad y, en general, rechazaban cualquier convención social o camino marcado hacia el clásico "estilo de vida estadounidense"."¡Nuestras sonrisas son nuestras banderas políticas y nuestra desnudez es nuestra pancarta!", proclamaba el activista Jerry Rubin, tal y como lo recoge el libro Hippie (2004) de Barry Miles.”San Francisco ofrecía bastantes alicientes a los artistas, vagabundos, inconformistas, buscavidas y bohemios que acudieron en masa a Haight-Ashbury en 1967 seducidos por las promesas que cantaba Scott McKenzie en San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair).

Se trataba de una ciudad compacta en comparación con la enormidad de Nueva York y Los Ángeles; los alquileres eran baratos y las grandes casas victorianas eran ideales para la vida comunal, y también era conocida por cierta tolerancia racial, por ser el refugio de la generación beat y por el activismo político en torno a la universidad de Berkeley”.



Ese barrio estuvo lleno de conciertos callejeros, sesiones de meditación colectiva, orgías y aventuras sexuales y experimentación con el LSD en busca de nuevos horizontes místicos.



"No hay nada inteligente, adulto o sofisticado en colocarse con LSD. Sólo se están comportando como completos tontos", señaló en una entrevista televisiva el entonces gobernador de California y futuro presidente de EE.UU., Ronald Reagan.



"Nos gustaría ser capaces de vivir una vida despejada, una vida simple, una buena vida, y pensar en que la raza humana al completo dé un paso o varios pasos hacia adelante", soñaba Jerry García, el líder del grupo Grateful Dead, en el documental Long Strange Trip (2017).

Otra más, Janis

Continúa Villafranca. Junto a bandas como Jefferson Airplane o Country Joe and The Fish, Grateful Dead dieron forma a una escena musical rompedora y excitante que, bajo el paraguas de la psicodelia, se adentraba en larguísimas ‘jams’ e incursionaba hacia el lado más desconocido del rock.San Francisco también supo atraer a talentos de otros lugares, como la texana e inigualable Janis Joplin, y, aunque la mayoría de artistas de la psicodelia eran blancos, al calor del movimiento hippie también surgieron la estrella negra Sly Stone o el visionario latino Carlos Santana.

Sin embargo, el Verano del Amor murió por su propia fama y terminó por convertirse, con el paso de los meses, en una atracción turística por el exceso de gente que acudía y por la exposición ante los medios.

El 6 de octubre, activistas de Haight-Ashbury oficiaron un funeral simbólico por la muerte del movimiento hippie, que dirigió sus pasos hacia el campo y la vida alejada de la ciudad pero que aún no había dicho, ni mucho menos, su última palabra: el macrofestival de Woodstock en la costa Este sorprendería al mundo tan sólo dos veranos después.

¡Woodstock!



Es el festival icónico de la época. Eso, pese a que no estuvieron Bob Dylan, Led Zeppelin, Los Beatles, The Doors, King Crimson ni Moody Blues. La guitarra de Jimmy Hendrix flotaba entre los cuerpos entregados a la música, al sexo y a las drogas durante esos cuatro días de agosto de 1969. Estuvieron Neil Young, Janis Joplin, Grateful Dead, The Who, Joe Cocker. Todos están, en la actualidad, rabiosamente vigentes, aunque algunos hayan dejado este mundo.



La efervescencia hippie se esparció a Chile, México, Nueva Zelanda y por supuesto, a India. En Argentina, Miguel Cantilo recogió testimonios en ¡Chau, loco! Los hippies en la Argentina de los setenta.



Hay palabras descarnadas en ese libro. “Al igual que con las armas, soy de los que afirman sinceramente que es mejor no tomar drogas de ninguna clase. Mi experiencia con ellas me llevó a tener hoy la convicción de que el cuerpo funciona mejor sin estimulantes, y que los tan anhelados estados que provocan las diferentes sustancias pueden alcanzarse por medio de determinadas técnicas y disciplinas, sin padecer los efectos colaterales que provoca el consumo, y obteniendo además resultados más beneficiosos”, escribe, citando a uno de esos jóvenes.

Lo que nos queda



Cantilo: “Muchos de ellos participaron del banquete de pordioseros que dominó buena parte de las décadas del sesenta y setenta, la fiesta hippie, con sol, flores, amor libre, color y música. La celebración psicodélica ha dejado herencias que han sido definitivamente incorporadas por la sociedad occidental a la vida cotidiana, como la artesanía, la ecología, las técnicas y filosofías orientales, el naturismo, entre otras, popularizadas en gran medida por corrientes pioneras que en su momento las presentaron como alternativas transgresoras”.

Muchos no necesitaron leer a Kerouac o a Whitman para sentir el compromiso del estilo de vida hippie. Les bastaba con acercarse a la música y empezaban a vivir la sencilla cotidianidad solidaria de sus parejas y amigos. Miles conformaron comunidades. En algunas, las parejas se intercambiaban, en otras no. Algunas, aunque sea difícil creerlo, perduran en el tiempo.