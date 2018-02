14 hitos de Facebook en sus 14 cumpleaños

Mark Zuckerberg dio una lección de autocrítica al admitir que cometió varios errores cuando construyó la mayor red social del mundo, Facebook, que este lunes cumple 14 años en línea.

"Con los años he cometido casi cada error que pueda imaginar", dijo el cofundador de Facebook en su cuenta personal.

Sea como sea, Facebook es la red social más dominante del planeta y cuenta con más de 2.000 millones de usuarios activos que se pasan por allí al menos una vez al mes. Solo en el último trimestre de 2017, Facebook ha cosechado 13.000 millones de dólares, de acuerdo con Urban Tecno.

2004: El comienzo

En realidad, el proyecto se inició en octubre de 2003 y en palabras del propio Mark, se trataba de una versión de Harvard del "Hot or Not", típico entre amigos en el que dices si alguien está bueno o no.

Finalmente, en febrero de 2004 Zuckerberg anunció la red social exclusiva para Harvard que permitiría a los usuarios crear perfiles incluyendo información básica y fotografías en forma de anuario. Su nombre era "The Facebook", cuyo artículo perdió solo un año después.

2005: Nace Facebook fotos

A partir de esa fecha sus usuarios pudieron subir tantas fotos como quisieran sin límite de espacio e interactuar con ellas. De hecho, la función de etiquetar nacería en diciembre de ese mismo año.

2006: Facebook se hace mundial

En septiembre de 2006 Facebook deja de ser algo exclusivo de los estudiantes de Harvard para pasar a una web global. Solo necesitabas tener 13 años y una dirección de email para crearte una cuenta.

2007: Facebook llega a tu móvil

En 2007 Facebook lanzó una web optimizada para móviles, lo que permitía a los usuarios subir fotos, comentarios y publicaciones desde sus teléfonos desde SMS y MMS.

2008: Un nuevo look

En Julio de 2008 y tras numerosas quejas, Facebook sufre un lavado de cara depurando su diseño e introduciendo los muros y las pestañas, de modo que la navegación era mucho más sencilla y efectiva.

2009: Facebook se convierte en una máquina de ganar dinero

Cinco años le costó a Facebook abandonar los números rojos y comenzar a generar beneficios, justo cuando alcanzaba los 300 millones de usuarios. ¡Quién iba a decírselo ahora!

2010: "Me gusta"

Parece mentira, pero los "Me gusta" no existían al principio de Facebook. Desde ese momento, los usuarios ya no tenían que comentar, si no que bastaba con un pulgar hacia arriba para señalar que algo te agradaba: un post, un comentario, etc.

2011: Llega Messenger

Facebook no nació siendo una plataforma multifuncional, pero todo comenzó con Facebook Messenger.

Por aquel entonces competía con los SMS y funcionaba de manera similar, pero pronto encontró un rival mucho mayor en WhatsApp, que había nacido poco antes.

2012 Facebook sale a bolsa

Facebook ya era un gigante, y como las más grandes, salió a bolsa el 12 de mayo de 2012, con un precio por acción de 38 dólares, lo que capitalizaba a la plataforma con un impresionante valor de 104.000 millones de dólares, su valor más alto hasta la fecha.

En una operación relámpago inesperada, Facebook compra Instagram en abril de 2012 por 1.000 millones de dólares.

2013: Facebook contra Twitter

Con Instagram en su poder, Facebook insertaba los hashtags en su plataforma con el objetivo de plantarle cara a su mayor rival: un servicio de microblogging de solo 140 caracteres (que ahora permite 280). Cómo no, hablamos de Twitter.

2014 Facebook es un imperio

Zuckerberg continua con su expansión y tras Instagram, Facebook adquiere la empresa de realidad virtual Oculus y da un golpe de efecto haciéndose con WhatsApp por 19.000 millones de dólares, como explican en YourStory.

2015: ¿Alguien puede toserle a Facebook?

Aunque los competidores salen como moscas, la base de usuarios de Facebook sigue creciendo estable con el paso de los años. De hecho, solo en un día entran en la red social más de 1.000 millones de personas. Parece que Facebook no tiene techo.

2016: Facebook en vivo y en directo

Facebook tiene una estrategia depredadora que le ha hecho estar donde está: lo que parece que le va a hacer sombra, o lo compra o lo copia. Así, Facebook presenta Facebook live, de modo que los usuarios pueden subir sus vídeos en vivo y en directo.

2017: El futuro es la Realidad Aumentada

Tras el éxito de Pokémon GO en 2016 y el ARKit de Apple, la Realidad Aumentada llega al gran público. Facebook lleva tiempo trabajando en ello y presenta Facebook AR Studios, una plataforma que permite a desarrolladores crear efectos para sus apps integradas dentro de la suite de Facebook.