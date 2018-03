11 preguntas de Google y... cómo contestar

En años pasados, Google mantenía prácticas de contratación bastante duras. Para comenzar, no atendía a aspirantes que no provinieran de centros de estudio como el Instituto Tecnológico de Massachussetts, Cal Tech o Stanford, y se fijaba hasta en las notas de secundaria de quienes buscaban convertirse en sus gerentes o ingenieros, explica el sitio iflscience.com.

Pero lo más difícil era dar buenas respuestas en la entrevista con su personal de recursos humanos.

Según Gayle Laakmann McDowell, exingeniera de software de Google y autora de El currículo de Google, la empresa al fin ha decidido prohibir muchos de esos filtros de entrada. Con respecto a las preguntas, afirma que “si un entrevistador hace esas preguntas a un aspirante, el comité de contratación puede eliminar las respuestas y enviar una nota al entrevistador para que deje de hacer preguntas tontas”.

Pero, ¿qué tan difícil era responder a esas “preguntas tontas” como para que Google decida vetarlas? Bastante difícil. Aquí van once de una lista de 140 preguntas reunidas por Lewis Lin, un entrenador laboral de Seattle.



1.- ¿Cuántas pelotas de golf caben en un autobús escolar?

Puesto: Product Manager

Respuesta: Se puede hacer una estimación del volumen interior del autobús, restarle el espacio que ocuparían los asientos y dividir el restante entre el volumen aproximado de una pelota de golf. A ese resultado habría que restar una estimación adicional por el espacio vacío que queda entre las pelotas. Lo que deja más o menos unas 250.000 pelotas.

Es una de esas preguntas que Google hace para ver de qué manera el aspirante explica el problema de fondo que se le ha pedido que resuelva.



2.- En un país en el que las familias solo quieren hijos varones…Cada familia sigue teniendo hijos hasta que nace un varón. Si nace una niña, los padres buscan otro hijo. Si nace un niño, no tienen más hijos. ¿Cuál es la proporción de niños y niñas en ese país?

Puesto: Product Manager.

Respuesta: Parece chino avanzado, pero una estimación correcta sería la siguiente:

- Imagina que tienes diez parejas que tienen diez bebés: cinco niñas y cinco niños.

- Las cinco parejas que tienen niñas tendrán otros cinco bebés. Mitad (2,5) serán niñas y mitad (2,5), niños. Suma 2,5 niños y 2,5 niñas a los cinco de cada sexo que ya había nacido. El total es ahora de 15 bebés: 7,5 varones y 7,5 niñas.

- Las 2,5 parejas que tuvieron niñas tendrán 2,5 hijos más. Mitad (1,25) serán niños y la otra mitad (1,25) serán niñas. Suma los 1,25 niños a los 7,5 varones ya nacidos y 1,25 niñas a las 7,5 mujercitas ya existentes. Ahora el total es de 17,5 bebés, con 8,75 varones y 8,75 niñas. Y la estimación continúa así, con lo que la proporción se mantiene 50% a 50%.

3.- ¿Cuánto podrías cobrar por limpiar todas las ventanas de Seattle?

Puesto: Product Manager.

Respuesta: Esta es una de esas preguntas en las que el truco está en dar una respuesta más sencilla que la que aparentemente nos han planteado. Digamos que $us 10 por ventana.



4.- Diseñe un plan de evacuación para San Francisco…

Puesto: Product Manager.

Respuesta: Aquí el entrevistador trata de ver cómo el aspirante ataca el problema. Podríamos empezar a responder con una pregunta: ¿Para qué tipo de desastre vamos a planificar tal evacuación?



5.-¿Cuántos afinadores de piano hay en todo el planeta?

Puesto: Product Manager.

Respuesta: Podríamos decir que tantos como el mercado demande. Si un piano necesita ser afinado una vez por semana y toma una hora hacer el trabajo, y un afinador de piano trabaja ocho horas por día cinco días a la semana, entonces se ocupa de 40 pianos cada semana. La respuesta sería un afinador cada 40 pianos.



6.-¿Cuántas veces al día se superponen las manilas de un reloj?

Puesto: Product Manager.

Respuesta: 22 veces. A las 12:00, 1:05, 2:11, 3:16, 4:22, 5:27, 6:33, 7:38, 8:44, 9:49, 10:55, tanto para AM como para PM.



7.- Necesitas chequear que tu amigo, Roberto, tiene tu número de teléfono correcto…Pero no puedes preguntárselo directamente. Tienes que escribir la pregunta en una tarjeta y dársela a Eva para que se la de a Roberto y te la devuelva con la respuesta. ¿Qué debes escribir en la tarjeta, además de la pregunta, para asegurarte de que Roberto pueda codificar el mensaje de manera que Eva no pueda leer tu número de teléfono?

Puesto: Software Engineer.

Respuesta: Como estás solo “chequeando”, puedes pedirle solamente que te llame a cierta hora. Si no recibes la llamada es que Roberto tiene un número incorrecto. ¿Demasiado simple? Entonces pídele que haga una suma para chequeo: que sume todos los dígitos de tu número y que te devuelva la respuesta con el total sumado.

8.- Eres capitán de un barco pirata…Y tu tripulación va a votar para decidir de qué manera se reparte el oro. Si menos de la mitad de los piratas está de acuerdo contigo, te asesinan. ¿Cómo se debe distribuir el oro de manera que te quedes con una buena parte del botín, y aún así sobrevivas?

Puesto: Engineering Manager.

Respuesta: Divide el botín por igual entre el 51% de los rangos más altos de tu tripulación.



9 .-Tienes ocho bolas del mismo tamaño…Siete de ellas pesan lo mismo y una es un poco más pesada. ¿cómo puede averiguar cuál bola es la más pesada usando una balanza solo dos veces?

Puesto: Product Manager.

Respuesta: Tomas seis de las ocho bolas y las colocas de a tres en cada bandeja de la balanza. Si la bola pesada no está en estos grupos, en tu segundo pesaje colocas las bolas restantes, una a cada lado y listo. Si la bola que buscas está entre las seis, toma las tres que inclinaron la balanza y pesa dos de ellas en tu segundo pesaje. Si una de ellas pesa más, lo sabrás al instante, si quedan iguales, la más pesada es la tercer bola del grupo, la que dejaste a un lado.



10.- Explica una base de datos en tres oraciones a tu sobrino de ocho años.

Puesto: Product Manager.

Respuesta: El punto aquí es probar la habilidad del aspirante para comunicar ideas complejas en un lenguaje sencillo. Una manera de hacerlo sería: “Una base de datos es una máquina que recuerda un montón de información sobre un montón de cosas. La gente las usa para recordar esa información. Andá a jugar afuera”.



11.- Te han encogido al tamaño de una moneda….Y tu masa se redujo proporcionalmente a fin de mantener tu densidad original. Luego te colocan dentro de la jarra de vidrio vacía de una licuadora. Las aspas comenzarán a girar dentro de 60 segundos. ¿Qué harías?

Puesto: Product Manager.

Respuesta: Esta es para juzgar la creatividad del entrevistado. Podrías intentar romper el motor eléctrico de la licuadora.

(Traducción: Carlos Orías)