LOS ZARES DEL BALLET LLEGAN A BOLIVIA

09/03/2018

21:00:00

TEATRO COLEGIO EAGLES



Son ‘Los Zares’ por la cantidad de medallas y premios que han recibido en todos los concursos internacionales de Ballet. Son ‘Los Zares’ porque han sido prácticamente criados en los grandes teatros y palacios donde viven y ensayan más de 10 horas en seis días a la semana. Porque poseen la gracia y sutileza en cada movimiento y porque día a día juegan con las más finas joyas del repertorio universal del ballet clásico. Lo mejor de ‘El lago de los Cisnes pas de deux’, ‘El Cascanueces pas de deux’, ‘La Bayadera pas de deux’, ‘La muerte del Cisne’, ‘Don Quijote pas de deux ’, ‘La bella durmiente pas de deux’, ‘El corsario pas de deux’

‘Dicen Los Zares del Ballet’:

Es para nuestra compañía un verdadero honor ir por primera vez a Bolivia. Esperamos dejarlos encantados con nuestra escuela Rusa que tantos logros ha sembrado en el mundo entero y que tantos amantes de la danza clásica tiene en Bolivia’.

El Ballet clásico es un arte que ha sido por más de tres siglos el preferido de príncipes, reyes y emperadores, no en vano algunas de las grandes compañías como el Royal Ballet de Londres, el Danish Royal Ballet, el Dutch Royal Ballet y muchas otras llevan en su nombre la impronta de su estirpe. Si bien el Ballet clásico nació en Italia y se desarrolló en Francia fue en el Imperio Ruso donde obtuvo su gran esplendor. Los Zares Rusos famosos durante siglos por su vida opulenta y derroche de tesoros, no escatimaron esfuerzo para tener el mejor ballet del mundo, así que emprendieron la tarea invitando -desde Francia- a los mejores coreógrafos de la época (Marius Petipa por mencionar solo uno); además importaron pedagogos, arquitectos, escultores y pintores para que construyeran fastuosos teatros y el resultado no pudo ser mejor el Bolshoi de Moscú cuyo nombre ya significa ´el Grande´, ‘El Mariinsky de San Petersburgo’. Los encargos continuaron y se eligió a Tchaikovski para componer la música de un buen Ballet y por ese encargo lego a la Humanidad el inmarcesible ’Lago de Los Cisnes’, además de ‘La Bella Durmiente’ y el ‘Cascanueces’.

El elenco que nos visitara está conformado por solistas consagrados como estrellas internacionales, reconocidos en los escenarios más importantes del mundo ( el Marinsky de San Petersburgo, La Opera de parís, La Opera de Sídney, los grandes Teatros de New York y entre otros teatros de América latina, así como el medio oriente, Japón, China.

Ivan Sitnikov: por más de 10 años estrella del Ballet Mariinsky de san Petersburgo y hoy estrella Internacional, ha bailado con las bailarinas más importantes como Eugenia Abratzova, Yulia Makhalina, entre otras. En su repertorio se encuentran mas de 30 Ballets Universales, nos deleitara con la interpretación del ‘Pas de Deux del III’ acto del ‘Lago de los Cisnes’, una de las más importantes piezas del Ballet Internacional.

Kirill Safin: luego de 7 temporadas en el Ballet Marinsky y 2 en el Ballet Stanislavsky de Moscú y de ser estrella en el ballet Imperial de Rusia, de consagrar su carrera en el Ballet Nacional de Bulgaria, hace parte de este importante elenco de “Los Zares del Ballet”. Destacada figura del Ballet internacional interpretará para el público Boliviano el ‘Adagio Blanco’ del ‘Lago de Los Cisnes’.

Sergei Kononenko: Solista del Ballet Marinsky de San Petersburgo, estrella invitada en los principales teatros de Europa y Asia, interpretará para el público Boliviano el ‘Pas de Deux del Cascanueces’.

Yelizabeta Bakalova: Estrella del Ballet Internacional, de nacionalidad Ucraniana. Tiene en su repertorio obras tan reconocidas como ‘Don Quijote’, ‘La Bella Durmiente’, ‘Gisell’, entre otros, bailarina del Ballet Imperial de Rusia, artista invitada en el Moscow State Ballet, Actualmente se encuentra de gira en Francia con el Ballet Imperial de Rusia y llegará de esta gira directamente a los escenarios de Bolivia.

Aporte importante a esta maravillosa Gala de Ballet y de arte Ruso, hace la invitada especial a la velada, María Ratkova, Mesosoprano Rusa, radicada en Italia, catalogada como una de las mejores voces del viejo continente aplaudida en Asia, Europa y América, estrella en la Arena de Verona, La Escala de Milán, ha cantado para el papa Francisco y en los grandes escenarios del mundo. Nos deleitará con su magnífica interpretación de algunos fragmentos de ‘Carmen’.

Contacto

Pilar Rodríguez

Productora de cultura internacional.

Tel: 76650381

Correo : pillyre@gmail.com