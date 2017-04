04/04/2017

08:30:00

Hotel Camino Real Santa Cruz Bolivia



El Congreso internacional Six Emotions organizado por ANDA Bolivia, será el único evento que reunirá a los profesionales más relevantes de la industria en un solo escenario. Dos días, seis conferencias que te conectarás con tus emociones.



Llega a Bolivia el más alto nivel de profesionales en ejercicio de la profesión, ganadores de infinidad de premios internacionales, representantes de agencias de publicidad y marcas más importantes a nivel global. Se realizará el 4 y 5 de abril en Hotel Camino Real – Salón Tarope, donde se realizarán 5 conferencias y 1 master class. Contaremos con la presencia de:

FRANCISCO SAMPER LLINÁS - Chairman / CEO de MullenLowe-SSP3. Director Regional MullenLLowe Latinoamérica. COLOMBIA

PAOLA ALDAZ - Vicepresidente de marketing para Mastercard en Colombia y Ecuador. COLOMBIA

CLAUDIA ALDERETE - Especialista en transformación digital. ARGENTINA

JUAN PABLO ROCHA - CEO de J. Walter Thompson Colombia. COLOMBIA.

HYPER ISLAND – La escuela de innovación tecnológica y creatividad más reconocida del mundo.



Este evento está dirigido a profesionales del área.



La inversión:

Asociado Anda: $us. 370

No asociado: $us. 395



Información e inscripciones: nrivero@andabolivia.com

Tel. 591 2 2772672

Cel. 591 75840741



Auspicia: ARCOR

Apoyo conceptual Mullenlowe Bolivia.