2do. Concurso de Composición de Música Contemporánea

15/06/2017

19:00:00

Calle 24 de Septiembre Nº 36 Santa Cruz de la Sierra



Detalles

El Goethe-Zentrum de Santa Cruz de la Sierra en el marco del VII. Encuentro Música Nueva, convoca al 2º Concurso de Composición de Música Contemporánea.



1. DE LOS PARTICIPANTES



El concurso está abierto a todos los compositores, sin límite de edad.



2. DE LAS OBRAS



Las obras tendrán una duración de 8 a 12 minutos y deberán ceñirse a las siguientes conformaciones instrumentales:



i. Trío

a. Piano

b. Violín

c. Percusión



Los postulantes que así lo deseen podrán incorporar a las obras escritas sonidos electro acústicos.

Las composiciones deberán ser inéditas.

Los participantes deberán firmar una declaración jurada que indique que la obra no ha sido publicada ni presentada con anterioridad al presente concurso.



3. PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS



Cada obra deberá ser presentada en dos sobres cerrados (sobre A y sobre B).



El sobre A, deberá contener una copia de la partitura debidamente editada en algún procesador de partituras digital.



En cada obra deberá figurar el pseudónimo del participante junto al título de la obra.



El sobre B, identificado con el título de la obra y el seudónimo del compositor, deberá contener un documento con:



Los nombres y apellidos del compositor como salen en el carnet de identidad

Nº de carnet de identidad

Dirección  Teléfonos

Correo electrónico

Breve Curriculum Vitae



Una vez el jurado haya emitido su fallo se realizará la apertura de los sobres B pertenecientes a las obras ganadoras.

Los otros sobres B serán abiertos, no por el jurado sino que por los organizadores, solo- y exclusivamente con el propósito de devolver las composiciones no premiadas al autor respectivo.

Ambos sobres deberán incluirse dentro un tercer sobre con el rótulo de 2do. Concurso de Composición VII. ENCUENTRO DE MUSICA NUEVA, y serán entregados o remitidos por correo certificado, a la siguiente dirección: Goethe-Zentrum Santa Cruz, Atn. Sr. Jhonnatan Torres, Calle 24 de Septiembre Nº 36 o a la casilla de correo 790.



El plazo de entrega de las obras fenece el 15 de junio del 2017.



LOS PREMIOS



Los Premios para el/los ganadores serán:



a) El estreno de las mejores obras se realizará durante el VII. Encuentro de Música Nueva que se llevará a cabo en los meses de Agosto o/y septiembre de 2017 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a cargo de un ensamble alemán, que será el invitado principal durante ese evento.



b) Los ensayos finales para presentar las mejores obras, se realizarán durante el VII. Encuentro de Música Nueva en conjunto entre el ensamble alemán invitado y los compositores de estas obras. Estos ensayos estarán parcialmente abiertos al público y a la prensa.



c) Entre las obras escogidas para ser presentadas en el VII. Encuentro de Música Nueva, el jurado determinará la mejor composición de este concurso. El/la ganador/ganadora recibirá una beca para la realización de un curso de composición en una Escuela Superior de Música de Alemania. El premio incluye además el boleto de avión y el hospedaje durante el tiempo estipulado para la realización del curso en Alemania.



d) La(s) obra(s) ganadora(s) serán llevadas por el Ensamble Alemán también a Alemania/ Europa.



El Jurado podrá declarar desierto el premio en cualquiera de las categorías o en todas si las obras presentadas no respondieren a las expectativas de acuerdo con el criterio del Jurado.

Las obras ganadoras pasarán a formar parte del archivo musical del Goethe-Zentrum y podrán ser

Interpretadas en otros conciertos organizados por el Goethe-Zentrum.



EL JURADO



El jurado se compondrá por reconocidos maestros de la composición contemporánea nacional.

El fallo del jurado sobre las obras escogidas para ser estrenadas en el VII Encuentro de Música Nueva se dará a conocer públicamente el lunes 14 de agosto de 2017.

El fallo del jurado sobre la “mejor” obra y el/la compositor(a) ganador(a) se dará a conocer durante un concierto especialmente dedicado a las nuevas composiciones en el marco del VII. Encuentro de Música Nueva.

Las decisiones del jurado son inapelables.



4. ACEPTACIÓN DE LAS BASES



La participación en el presente concurso implica la aceptación tácita de todos los puntos de la presente convocatoria



5. INFORMACIONES



Los postulantes podrán solicitar mayor información al correo electrónico cult-gz@ccfrancoaleman.org