Yolanda Ernst presenta Al sur del Ecuador, libro en el que reúne 12 relatos de ficción

Conocida por su labor de más de 30 años en el servicio de pediatría del Hospital Oncológico de Santa Cruz de la Sierra, Yolanda Ernst decidió desvelar su veta literaria y ha reunido 12 cuentos que, excepto uno, son inéditos.

“Al sur del Ecuador no son relatos para niños, como algunos podrían pensar por mi trabajo, son relatos de ficción que transcurren en Argentina, Chile y otros lugares donde he vivido”, explica Ernst, que empezó a escribir cuando aún era estudiante de medicina y se animó a enviar uno de sus cuentos a un concurso organizado por El Diario de La Paz. Para su sorpresa obtuvo el primer lugar y desde esa época no ha dejado de escribir.

Al sur del Ecuador se presenta en la Casa de Gobierno frente a la plaza 24 de Septiembre.