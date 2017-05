Vuelve el ritmo de los 80 y 90

En su momento dominaron los escenarios, pero hoy están decididos a patear el tablero de la música mundial. Lian Ross, Masterboy, Dr. Alban, Baccara y Mr. President llegaron ayer a Santa Cruz de la Sierra y hoy le cantarán a los cruceños en el centro de convenciones Monteverde de la radial 17 y medio, esquina quinto anillo.

Recordemos quiénes son

Josephine Hiebel, conocida como Lian Ross, es una alemana reconocida por tener éxito en los géneros Hi-NRG (estilo rápido de música electrónica de baile) y música disco. Alban Nwapa es Dr. Alban, un nigeriano que saltó a la fama con Hello África y Look who’s talking.

Baccara es un dúo formado en 1977 por las españolas Mayté Mateos y María Mendiola. Yes sir, I can boogie es uno de los temas disco más famosos que existen. Mr. President fue muy conocido por Coco Jamboo en 1996 y Masterboy, que también sonó mucho en los 90.

La organización está a cargo de Armando Torrez, de Ibiza Producciones. Los boletos cuestan Bs 700 (super vip), 400 (vip) y 180 (general).