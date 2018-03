Marilia Mita trabaja desde hace años como guía en el Museo de la Casa de la Libertad, en Sucre. En ese tiempo, Mita veía como las personas no videntes cada vez que ingresaban a ver las piezas del repositorio se quedaban quietos, marginados del grupo que sí podía leer, mirar detenidamente e informarse de lo sucedido en la historia boliviana.

Entonces, la funcionaria ideó un sistema para darle una oportunidad a las personas ciegas de que conozcan los hechos y figuras que condujeron a lo que hoy es Bolivia, así nació la exposición Manos que transmiten la historia, que se exhibió por primera vez en mayo del año pasado en Sucre, y hoy se inaugura en el Centro de la Cultura Plurinacional de Santa Cruz de la Sierra.

Inclusión

“Esta exposición fue pensada desde el derecho de inclusión y accesibilidad que deben tener todas las personas con alguna discapacidad”, mencionó Mita, ya que la muestra también está pensada para los que necesitan sillas de ruedas. “Las piezas y obras están colocadas a una determinada altura para que puedan alcanzarla todos”, explicó la curadora de esta muestra, e invitó, asimismo, a los niños para que asistan y conozcan las réplicas.

Manos que transmiten la historia está compuesta de réplicas de bustos y de cuadros de próceres y caudillos como Simón Bolívar, Ignacio Warnes, Juana Azurduy de Padilla, Túpac Katari y Túpac Amaru. Los cuadros tienen un relieve alto que permite a los no videntes reconocer las facciones del rostro. De la misma manera, hay réplicas de armas que se utilizaron en las batallas más importantes del proceso histórico boliviano. Además, en el ingreso a la sala se ha colocado el acta de independencia en sistema de lectura braille. Dos maquetas de la casa de la independencia están en otra parte de la sala, que reproducen sonidos de algunas batallas y voces que recrean la de algunos de los personajes históricos de la muestra.



Taller

En el marco de la exposición Manos que transmiten historia se realizará el taller de lectura Sentir palabras, que está destinado a compartir la experiencia de lectura a través del tacto y del oído. Los participantes serán personas videntes y no videntes y el facilitador es el comunicador social y docente, José Alex Severiche, quien es no vidente. El taller es gratis y se inicia el 12 de marzo.

Para ver con las manos

Duración

La exposición estará del 1 al 29 de marzo en la sala Guarayo del Centro de la Cultura Plurinacional. Es una muestra itinerante que nació en la Casa de la Libertad de Sucre y ya ha recorrido las ciudades de La Paz, Tarija y Cochabamba.



Colaboradores

El montaje de la exposición se realizó con el apoyo de profesores y estudiantes del Centro de Educación Especializada y Rehabilitación Aprecia Sucre, La Paz y Santa Cruz y el Instituto Boliviano de la Ceguera de Chuquisaca.