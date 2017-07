Un cómic retrata los horrores de la dictadura

Tras dos años y medio de trabajo, la dibujante paceña Rafaela Rada y el guionista Corven Icenail concluyeron la novela gráfica La Dictadura y sus víctimas, un retrato artístico pero a la vez fiel a los sucesos que marcaron de sangre la historia boliviana, en particular del periodo del 80 al 81.

El trabajo requirió una minuciosa recopilación documental y cuatro meses dedicados solo a la parte gráfica. El objetivo según sus autores fue narrar una historia sobre tres activistas políticos enredados en el vaivén del violento año posterior a la dictadura Banzerista y que se convirtió en uno de los períodos más violentos de la historia civil nacional.

"No es un documental, ni una obra de divulgación, es una novela histórica (gráfica pues utiliza los atributos estéticos del cómic japonés, el manga) que versa sobre una época. El horror de García Meza y el sinsentido de la política. Una muestra esperamos del alcance del medio del cómic, que demasiado a menudo se relaciona todavía con la inmadurez artística, pero que al final es una forma de arte tan refinada como las de larga tradición o sus contemporáneas", explicó Corven.

Se trata de una novela histórica que emplea

los atributos estéticos del cómic japonés, el manga

La obra se presentará de manera oficial en la Feria Internacional del Libro de La Paz (FIL) del 2 al 13 de agosto. Será impresa por Axcido Editores, una editorial paceña que va por su publicación 63 con tradición en la novela gráfica.

"Ciertamente deprimió trabajarla. Hasta ahora no me entra en la cabeza que por las calles que veo todos los días habían tanquetas y mucha gente como yo, artistas, periodistas o gente que no estaba de acuerdo con ese momento y fueron silenciadas y desaparecidas", añadió Rada.