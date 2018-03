Tres películas le dan la alegría a Latinoamérica en un Óscar distinto

En todo momento fue Latinoamérica. La versión 90 de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas tuvo sabor latino, femenino, negro e inclusivo como ningún otro en la historia del evento más importante del séptimo arte.

La forma del agua, del mexicano Guillermo del Toro, se llevó a casa cuatro galardones (película, director, diseño de producción y banda sonora). Coco ganó en dos (canción original y película animada) y Una mujer fantástica le dio a Chile su primer Óscar como mejor película extranjera.

Aquí las 24 ganadoras

Mejor actor de reparto: Sam Rockwell por Tres anuncios por un crimen

Mejor maquillaje y peluquería: Las horas más oscuras

Mejor vestuario: El hilo fantasma

Mejor documental: Ícaro

Mejor edición de sonido: Dunkerque

Mejor mezcla de sonido: Dunkerque

Mejor película extranjera: Una mujer fantástica

Mejor actriz de reparto: Allison Janney (Yo, Tonya)

Mejor corto animado: Dear basketball

Mejores efectos visuales: Blade Runner 2049

Mejor montaje: Dunkerque

Mejor corto documental: Heaven is a Traffic Jam on the 405

Mejor cortometraje: The Silent Child

Mejor guion adaptado: Llámame por tu nombre

Mejor guion original: ¡Huye!

Mejor fotografía: Blade Runner 2049

Mejor banda sonora: La forma del agua

Mejor canción original: Recuérdame de Coco

Mejor película animada: Coco

Mejor diseño de producción: La forma del agua

Mejor director: La forma del agua

Mejor actriz principal: Frances McDormand

Mejor actor principal: Gary Oldman

Mejor película: La forma del agua