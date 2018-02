'Tres anuncios por un crimen', la mejor película del Bafta

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", el filme de Martin McDonagh, fue galardonado este domingo, en la 71 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, con el Bafta a la mejor película.

La cinta, escrita y dirigida por el inglés McDonagh y que gira en torno a la historia de Mildred Hayes, una madre que alquila tres vallas de anuncios para llamar la atención sobre el crimen sin resolver del que su hija fue víctima, se impuso a "Call Me by Your Name", "Darkest Hour", "Dunkirk" y "The Shape of Water".

Otro de los galardonados, fue el cineasta mexicano Guillermo del Toro que ganó el premio a mejor director por "The Shape of Water".