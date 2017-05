Steve McQueen dirigirá un documental sobre Tupac Shakur

El cineasta británico Steve McQueen, que ganó el Óscar a la mejor película con "12 Years a Slave" (2013), dirigirá un documental sobre el legendario rapero Tupac Shakur, informó hoy el medio especializado Deadline.

Esta cinta contará con el visto bueno de los herederos del músico neoyorquino y será producida, entre otros, por Jayson Jackson ("What Happened, Miss Simone?", 2015) y Nigel Sinclair ("The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years", 2016).

Figura del rap de los años 90, artista muy polémico y emblema del estilo "gangsta", el asesinato de Tupac Shakur a los 25 años en 1996 lo convirtió en un héroe caído y un mito para el hip-hop estadounidense.

En su breve trayectoria artística, Tupac Shakur editó álbumes como "2Pacalypse Now" (1991) y "All Eyez on Me" (1996) y además actuó en películas como "Juice" (1992) y "Poetic Justice" (1993).

"Estoy extremadamente conmovido y emocionado por explorar la vida de este legendario artista", señaló Steve McQueen.

"Pocos o ningún (músico) brilló más que Tupac Shakur. Estoy deseando trabajar de cerca con su familia para contar sin ambages la historia de este talentoso hombre", añadió.

La figura del rapero fue objeto del documental "Tupac: Resurrection" (2003), que recibió una nominación en los Óscar, y además en junio se estrenará la película de ficción inspirada en su vida "All Eyez on Me".

Por su parte, Steve McQueen añade este documental a sus proyectos futuros entre los que destaca "Widows", un thriller basado en una miniserie inglesa y en cuyo elenco aparecerán Viola Davis, Robert Duvall, Colin Farrell, Liam Neeson, Michelle Rodríguez y Manuel García-Rulfo.