Sonia Falcone confirma la venta millonaria de una de sus obras

La artista plástica Sonia Falcone confirmó ayer la venta de una de las obras que forman parte de su colección Campos de vida, que desde septiembre del año pasado viene exponiendo en diversas galerías del mundo.

Se trata de Royal love que, según datos proporcionados por la artista, está valuada en $us 3,8 millones y que fue adquirida por un coleccionista del que prefirió mantener reserva, a pedido de la Art Jed Gallery, que actualmente la tiene en Londres, donde también se encuentra Falcone.

La noticia de la venta de la obra la dio a conocer ayer el encargado de prensa de la artista en Bolivia, Flavio Machicado, a través de una nota informativa que daba por hecha la venta a un coleccionista que “voló especialmente de Hong Kong para comprarla, en $us 3,5 millones”

Sin embargo, en contacto telefónico con EL DEBER, la artista prefirió no confirmar la venta, ya que “la transacción está tomando lugar, pero todavía no está cerrada y hay varias personas que están interesadas en la obra y está la galería en eso”, dijo y prefirió que sea Shahrzad Moaven, la encargada de prensa de Art Jed Gallery, la que informe acerca del estado de las negociaciones.

En contacto telefónico con EL DEBER, desde Londres, el jueves Moaven dijo que había cuatro interesados: uno de Hong Kong, otro de Estados Unidos, otro de Londres y un cuarto del que no sabía su origen. “Todos tienen ofertas. Sonia quisiera vender la pieza a todos, pero, como es lógico, no puede. El lunes o martes se sabrá cuál de las ofertas fue aceptada por la galería”, indicó Moaven.

Finalmente, ayer por la tarde Falcone confirmó la venta. “No puedo dar detalles de quién la compró, porque me han pedido reserva, pero creo que el valor es de toda la colección. El éxito que está teniendo, porque ha sido bien recibida. Desde septiembre hasta ahora solo Campo de color, otra de sus obras que forma parte de Campos de vida, ha sido exhibida en 5 museos. Actualmente está siendo exhibida en Ancorage (Alaska) y después va a ir al museo de Palm Spring, pero El museo de Nevada (Estados Unidos) ya compró esa obra”, afirmó la artista.



Acerca de Royal love, Falcone indicó que es una obra formada por esculturas de flores de madera encontrada en la Amazonia de Bolivia “y, como toda mi obra, está inspirada en la naturaleza y la doré en pan de oro y se sostienen sobre un vidrio oscuro, así que se ve muy bonita y a los coleccionistas les gusta porque cada pieza es original. No hay una que se parezca a la otra y son piezas de colección. Cuando la presenté por primera vez en el Palacio da Ajuda, en Lisboa, tenía más de un centenar de flores, pero en las que presenté en Saint Moritz (Suiza) y aquí en Londres son menos, aunque la obra se vende completa”, explicó Falcone, que adelantó que pronto expondrá sus obras en Mónaco.

El palacio da ajuda fue el primer lugar donde se exhibió



1.- Sonia Falcone nació en Santa Cruz de la Sierra en 1965, pero desde muy temprana edad se trasladó a los Estados Unidos, donde comenzó a pintar.



2.- La muestra Campos de vida, de la que forma parte Royal love, cuenta con más de 50 obras en diversos formatos que la artista inauguró en septiembre del año pasado en Palacio da Ajuda, de Lisboa.



3.- Actualmente, las obras de Falcone se exhiben en la Ar Jed Gallery, en una muestra conjunta con obras de Enrico Giacometti y David Linley.



4.- Hasta el momento, ninguna otra obra de un artista boliviano vivo ha sido vendida en la cifra millonaria en la que se ha comercializado Royal love.