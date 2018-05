¡Sííí! Podés gritar, viene el galanazo de Maluma a Bolivia

Tiene el mundo en la palma de una mano. Talentoso, mediático, polémico y ¡guapísimo! Es para miles de miles el galán de galanes. Donde va erosiona el suelo con su música y su sensualidad. Y esta vez le toca volver a Bolivia. Él, Maluma, llega a Santa Cruz de la Sierra para cantar el 5 de agosto, una fecha antes del Día de la Patria, en el estadio de Real Santa Cruz.

Así se lo contó en primicia al diario EL DEBER Jean Paul Flores, la cabeza visible de Business Group Entertainment, la productora organizadora del show. Esta firma también estuvo a cargo del espectáculo de Maná en 2017.

Qué se sabe

Juan Luis Londoño Arias arribará al aeropuerto Viru Viru en su avión privado y con él llegarán más de 30 personas para brindar el tercer concierto en el corazón sudamericano. Ya actuó en Oruro y La Paz, y fue una de las estrellas del desaparecido Tigo Music Festival en noviembre de 2015 junto a Wisin en la ciudad de los anillos.

La comitiva llegará en la madrugada del 4 de agosto y se hospedará en uno de los exclusivos hoteles del barrio Equipetrol. No se sabe si habrá rueda de prensa y tampoco si el colombiano, de 24 años, hará tour. Quizá su apretada agenda no se lo permita. Eso sí, se conoce que guarda buenos recuerdos de Bolivia y está muy ansioso de pisar la caliente Santa Cruz. Con esto se disipan los rumores acerca de que el artista no volvería a cantar en este país después de su no tan grata experiencia en Oruro cuando se quejó del hotel en el que se hospedó. Para ello utilizó las redes sociales y las críticas saltaron contra él.

Maluma viene y está confirmadísimo. Lo único que ha solicitado a la producción boliviana es que el equipo técnico (escenario, luces y sonido) tenga todas las altas condiciones para que él pueda brindar un show “espectacular” como lo ha venido haciendo a lo largo de su F.A.M.E. Tour, que recibe el nombre de su tercer álbum de estudio (Fe. Alma. Música. Esencia). En dicho disco figuran Corazón y El préstamo, dos de los últimos sencillos que suenan en el mundo.

La gira comenzó en marzo y terminará en octubre. Incluye a EEUU, Guatemala, México, Israel, Rumania, España, Francia, Holanda, Francia, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Suiza e Italia.

Se sabe que el artista interpretará todos sus éxitos, desde Borró cassette, Me llamas, Felices los 4, Chantaje, Vente pa’ca hasta Sin contrato. El costo de las entradas se conocerá a partir de la siguiente semana. La venta se la hará en la cadena Hipermaxi y está por verse si se podrá comprar vía virtual.

También está por confirmar al telonero del show. Nombres como Natti Natasha, Becky G, Wolfine, Anitta y Piso 21 suenan bastante.

Maluma es muy seguido en las redes sociales. En Facebook más de 23 millones de personas le dieron ‘me gusta’ a su página y en Instagram son casi 33 millones.

El colombiano y el estadounidense Jason Derulo interpretarán Colors en el Mundial de Fútbol en Rusia.