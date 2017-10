Stephanie Rückoldt trabaja desde hace años en contenidos audiovisuales para público infantil. A través de la Fundación Caleidoscopio de Sueños promueve el cine arte para niños. Ella también forma parte de las invitadas habituales de las últimas ediciones del Fenavid, donde colabora dando talleres y organizando las muestras de filmes infantiles.

¿Por qué es importante el audiovisual para los niños?

Pienso que el audiovisual es un nutriente para el alma, para crecer y un componente vital para el desarrollo de la sociedad, porque nos hace construir vidas, nos hace aprender. A través de una película, por ejemplo, podemos reconocernos como miembros de una comunidad o viajar a otros países con imágenes. Pero también nos hace repetir estereotipos de violencia. Hoy le llega muchísima información a los niños y gran parte de ella no es la adecuada tanto por la edad en la que están, como por el grado de desarrollo que tienen en ese momento. Se utiliza un lenguaje que los niños realmente no pueden entender, porque no es para ellos y al final lo que les creas es más confusión que enseñanza.

Es un gran error pensar que a los niños les gusta lo que les gusta a los adultos, puede ser que al adulto le guste ver noticias, pero lo que se muestra puede provocarle al niño pesadillas, no entenderlo, y es frecuente que desarrolle muchos miedos a raíz también de la falta de explicación de lo que está viendo. Por eso es necesario que haya una comunicación más adecuada para ellos.

Muchos padres han convertido a la televisión en las ‘niñeras’ de sus hijos. ¿Qué efectos cree que tiene eso en los chicos?

Piensa en las horas que pasamos, grandes y chicos, frente al televisor y luego solo pregúntate ¿qué me ha quedado de todo lo que vi en el día?, ¿realmente lo que he visto me ha ayudado en mi desarrollo, en lo que soy o es una anestesia para dejarme quieto? A eso hay que asociarlo con muchas producciones audiovisuales, en las que solo se busca el entretenimiento vacío.

¿Cuál es la alternativa?

Trabajar más en producciones con contenidos, que estén hechas para los niños, que sirvan como herramientas educativas y de construcción sana de la sociedad. Si podemos agregar a esas producciones aspectos en los que ellos se identifiquen, mucho mejor; lograr que sientan que ellos pueden ser parte de ese imaginario en movimiento, que sientan que algún día pueden ser los realizadores de esas imágenes, que pueden contar sus propias historias, que tienen una voz propia y que son importantes para el país y que tienen un futuro.

En el trabajo que realizamos también creemos que es fundamental que aprendan cómo es un espacio de cine, el compartir con otra gente, el estar atentos mientras se proyecta una historia y no solo que vean el principio y el fin, como lo pueden hacer en internet, donde no hay la necesidad de verlo todo y adelantar y retroceder un video a gusto.

Ha trabajado con niños de hogares de acogida en sus visitas a Santa Cruz. ¿Cómo ha sido esa experiencia para usted?

Para mí siempre es un diálogo y en cada encuentro yo también me enriquezco. He recibido muchos abrazos, muchos agradecimientos en sus sonrisas. He visto que el audiovisual sigue siendo un medio que funciona, que a pesar de que llevamos años inmersos en esto, sigue siendo algo mágico sentarse en un salón y compartir una historia. Es algo muy bonito y que funciona con todos los niños que he visto en diferentes países y que funciona para todos los seres humanos.

¿Trabaja de la misma manera cuando organiza proyecciones de películas o realiza talleres con niños de hogares de acogida o con capacidades especiales?

Nosotros, en el proyecto Caleidoscopio de Sueños, para hacer una curaduría vemos primero la edad de los niños, las condiciones en las que viven, el estado físico en el que se encuentran y el acompañamiento que tienen. Por eso tenemos diferentes propuestas. Una dedicada solo a niños con capacidades especiales, porque ellos también se quieren ver en la pantalla y tienen una forma de percibir y recibir contenidos que es diferente a las de otros niños, que no los excluye de que puedan participar también de funciones para todo el mundo. Luego tenemos, por ejemplo, una franja que se llama Cine sana, que es para niños que están en hospitales; ahí en esas funciones abordamos el tema de las enfermedades junto a ellos, mientras que con los niños de los hogares de acogida tratamos de prestarle mayor atención, escucharlos y saber qué es lo que buscan.

¿Qué es lo que percibe que buscan esos niños?

Infancia, porque muchos de los que se encuentran en las instituciones de acogida no han podido tener una infancia plena. Entonces ellos responden mucho mejor a las películas que abordan el tema de la niñez. A pesar de que hablan y ven de todo, su ser está necesitando de eso que no han tenido.

¿Qué ha aprendido trabajando con los niños?

Que la vida es ahora, el valor del instante, la alegría de explorar y mantener la curiosidad, el compartir gustos y la reciprocidad; si yo doy algo bonito, algo bonito recibiré. Si yo sonrío, me sonríen. Los niños son francos, no esconden sus sentimientos. Ellos tienen muchas ganas de hacer cosas y no se complican tanto.