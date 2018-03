La última canción de los Kjarkas ha puesto en debate el sexismo en la industria musical en Bolivia. En las redes sociales, cientos de personas se han manifestado en contra y a favor de la canción “Cara Bonita”, compuesta por una de las agrupaciones más emblemáticas del folklore boliviano.

La letra de la canción dice, básicamente, que para que un hombre enamore a una mujer “bien jovencita, cara bonita, una joyita linda y bonita”, debe tener dinero.

En este que puede considerarse el último debate nacional en redes sociales, hay dos visiones. Los acusadores dicen que la letra es machista, que denigra a las mujeres y que la muestra como un objeto que se puede comprar. Mientras que sus defensores ven una exageración en esas críticas y dicen que “es sólo una canción”.

Gonzalo Hermosa, en el videoclip de 'Cara Bonita' que levantó polémica

Sexismo y folklore

Según un estudio elaborado por Alejandro Gonzáles y Karen Mita, siete de cada 10 personas creen que el folklore nacional tiene contenido machista en sus letras.

El reportaje analiza las letras de canciones populares como Cholero (Tupay), Sombrero de sao (Trío oriental),¡Ay! yo no sé (Rio Bravo), Cuánto cuestas, cuánto vales (K’achas), Mosquita muerta (Mayas), Mentirosita (Savia Andina) y otras a las que considera machistas.

Morenada, una de las danzas tradicionales de Bolivia (Foto: Correo del Sur)

Los investigadores hablaron con psicólogos, activistas y músicos para analizar las causas y efectos de llevar a la música uno de nuestros males sociales.

El psicolólogo Javier Molina Bejarano, dijo que lo negativo de este fenómeno es que produce que la población masculina asuma que es normal actuar como los personajes de una de estas canciones. Con él coincide la activista Patricia Flores, que menciona una “naturalización de violencia contra las mujeres” a través de expresiones populares como los piropos, los chistes y las canciones.

En el otro lado del debate, el vocalista de la agrupación Rumba 7, Marcelo Valle Espinoza, dijo que las canciones machistas que se escriben son producto de la demanda social. “A las personas les gusta escuchar estos temas, se emocionan e incluso lloran”, afirmó. (Lee el estudio completo sobre folklore y sexismo en este enlace )

De los Beatles a Maluma

No es ningún secreto que muchas de las canciones de reguetón tienen letras que deningran a la mujer y que desde su aparición se ha visibilizado este problema. Sin embargo, no todo el reguetón es machista, ni todo lo demás está escrito por santos. Los contenidos sexistas surgen mucho antes de que los reguetoneros tomaran el micrófono y vienen de bandas que jamás hubieras imaginado.

Una revisión rápida en internet muestra que ni siquiera músicos de la talla de los Beatles ni Jimmy Hendrix se salvaron del listado de artistas que recibieron críticas por sus letras, que aunque pueden haber pasado desapercibidas, son explícitamente denigrantes e incitan a la violencia.

Los Beatles

Tras revisar varios portales internacionales, estas son algunas de las canciones calificadas como machistas, que más veces aparecen:

David Guetta y Nicki Minaj – Hey Mamma: Es una de las canciones que más ha sonado en el último año. Si prestas atención a la letra dice: “Sí, voy a hacer la comida, sí, voy a hacer la limpieza, además, me quedo con el 'na na' muy dulce, para que comas sí ¡sé vos el jefe y sé respetado!”

Maluma – Cuatro Babys: Esta canción no merece mayor explicación para quien la haya escuchado y el artista ha recibido innumerables críticas por tratar a las mujeres como objetos sexuales. Parte de la letra dice “estoy enamorado de cuatro babys, siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo, ninguna me pone pero”.

Maroon 5 – Animals: Una de las canciones más populares de Maroon 5 habla de “cazar a la mujer y comérsela como un animal”.

Eminem – Las Vegas: El rap es uno de los géneros que más polémica levanta al respecto. El rapero estadounidense deja caer en esta canción la posibilidad de violar a Iggy Azalea y a Nicki Minaj.

Babasónicos – Putita: Critica a la mujer por llevar una vida sexual activa.“Sos tan espectacular que no podés ser mía nada más / Tenés que ser de todos”, dice una de las frases de la banda argentina.

Guns and Roses – I used to love her: “Solía amarla, pero tuve que matarla, tuve que enterrarla seis pies bajo tierra y aún puedo oír cómo se queja”, dice el verso inicial de esta canción que también ha sido considerada una apología a la violencia de género.

Los Prisioneros – Corazones rojos: Es una canción sobre la que no termina de haber consenso. Algunos creen que es descaradamente machista y otros piensan que se trata, más bien, de una crítica a la sociedad chilena. Parte de la letra dice "Eres ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor porque yo doy la plata estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor".

The Police – Every breathe you take: Es una canción que en principio parece romántica, pero en realidad habla de posesión y celos enfermizos. “Cada vez que respires / Cada movimiento que hagas / Cada atadura que rompas / Cada paso que des / Estaré observándote”.

Dasoul - Si me porto Mal: Esta canción refuerza la idea de que los hombres tienen pulsiones que básicamente no pueden controlar: "No es culpa mía si me porto mal, que es lo que buscas, si te me acercas más, no es culpa mía si me porto mal..

Jimmy Hendrix – Hey Joe: Uno de los mayores guitarrista de la historia dejó una de las canciones más sexistas de la historia. La letra de Hey Joe dice “voy a dispararle a mi mujer, tu sabes que la descubrí saliendo con otro hombre:.

The Beatles – Run for your life: El cuarteto británico que marcó un antes y un después en la historia de la música tampoco se salvan. Una de sus canciones dice “prefiero verte muerta pequeña, antes que verte con otro hombre”.

Café Tacuba - Ingrata: Este caso es particular porque el grupo mexicano reconoció públicamente que la letra estaba fuera de lugar y decidió nunca más volver a incluirla en un concierto. El problema era un verso que decía: “Pues si puedo hacerte daño / solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte (…) Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos pa’ que te duela / Y aunque estoy triste / por ya no tenerte / voy a estar contigo / en tu funeral”.

