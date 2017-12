Se viene una divertida aventura con un clásico del cine: Jumanji

Dwayne Johnson, uno de los actores mejores pagados de Hollywood, el número dos según Forbes, por detrás de Mark Wahlberg, estrena Jumanji: welcome to the jungle, una secuela que afrontó “con amor, respeto y veneración” por la cinta original.

La cinta cuenta con Jake Kasdan como director y un elenco liderado por Dwayne Jonhson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan y Kevin Jonas.

En esta ocasión, cuatro compañeros de instituto son absorbidos por un videojuego que los transporta a la peligrosa jungla de Jumanji, donde adquirirán nuevas personalidades (se convierten en los avatares disponibles) con el objetivo de llegar al final de la partida con vida y así recuperar sus apariencias originales.

La podrás ver en las salas de cine desde este jueves 28.