Entre los artistas que actuarán desde el mediodía están Miguel Orias, Édgar Salgueiro (ex Los Tigres), Jorge Eduardo, Dorian Burgos (ex New Bolivia Band), Paola Zeballos (PK2), Abel Ribera (ex Águilas de Bolivia) y Wally Zeballos (PK2). Como invitados estarán Aguanile, La MetrOrquesta, Millennium, La Naranja Mecánica, Full HD, Canvas con V, Lizz y Edson Tarifa.

El costo de la entrada es de Bs 100. Para realizar reservas se debe llamar al 709-17865. El ingreso incluye un disco del evento .