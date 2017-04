Savia Andina te convida a un excelso espectáculo en la ‘Casa’

Cuando Savia Andina desata su música por el aire, el tiempo se detiene... Es magia envolvente y de la boliviana. Eso es lo que se tendrá en este dulce retorno a Santa Cruz de la Sierra.

La agrupación vuelve a la ciudad para adelantar sus 42 años de trayectoria artística que cumplirá este 15 de julio. Cuando llegue ese día habrá una gran fiesta, pero la previa de tres noches durará entre hoy, mañana y el domingo en la Casa de la Cultura, desde las 20:00.



Sabor mucho sabor

Si sos de los que asistís a los conciertos de Savia Andina, entonces ya sabés de qué se trata... pero si es tu primera vez, esta es tu oportunidad para no perderte de una gran gala artística.

Savia Andina hará un recorrido de su icónica música para trasladar al público imaginariamente por países como Rusia, Perú, Argentina, Chile y México. Como es tan amplio su repertorio, quizá los 120 minutos no alcancen para todos los temas, pero eso dependerá de vos para que los músicos se queden un poco más sobre el escenario.



Canciones como Potosino soy, Mujer obrera, La mentirosita, Kalanchito, Verbenita, Flor de un día y tantas otras llenarán la sala de teatro de la ‘Casa’. Cada una de ellas son salidas de sus 53 placas discográficas desde 1975 hasta nuestros días.

“Pero sacaremos un disco más, el 54”, anuncia Óscar Castro, uno de los fundadores. Dice que aún no tiene nombre ni tampoco los ritmos elegidos, solo se sabe que estará listo en julio.

INTEGRAN EL PAÍS

El grupo, nacido en Potosí, cree que, a través de la música, se puede unir Bolivia. Y eso es lo que ha venido pregonando en todo este tiempo. ¿Apuntar a los 50 años? Ese es otro de los fines.

Para ellos es toda una vida, pero también satisfacción. “Nos gusta difundir nuestra música”, agrega Gerardo Arias, el conocido vocalista que junto con Óscar y Eddy Navia le dieron vida al grupo nacional.

Y si son bolivianos... ¿por qué tocan otros ritmos? “Porque queremos demostrar que la quena, la zampoña y el charango, que son instrumentos bolivianos, pueden interpretar cualquier ritmo musical”, interfiere Óscar.

Pero hay más, tocan música clásica, en la que se tienen piezas de Mozart y Beethoven. Y la idea es seguir experimentando. Después de estos conciertos estarán en La Paz y se irán rumbo a Perú, Argentina y EEUU.

El Show debe continuar



La agrupación ha permanecido unida, pero en 2016 sufrió la pérdida de uno de sus integrantes. Alfonso

Arias (el hermano menor) y es por eso que esta temporada también será un homenaje para él.

Al final de cada recital podrás sacarte una selfi con ellos. Estarán todos, Rafael Arias (primera guitarra), Gerardo Arias (vocalista y segunda guitarra); el hijo de este último, Martín, que toca el bajo electrónico y retornó de Canadá donde estudió Comunicación Audiovisual.



Complementan Edwin Herrera (instrumentos de viento), David Pérez (charango) y Óscar Castro (percusión). “Y sí, estará el bombo. ¡Cómo no podría estar!”, bromea Óscar y sigue: “Antes éramos un grupo totalmente acústico, ahora estamos abiertos a nuevos instrumentos como el bajo electrónico”.



El sexteto desea tres cosas. Una, que por nada del mundo te perdás el recital. Dos, que te desconectés al menos algunos minutos para disfrutar de buena música instrumental. Tres, que no parés de aplaudir