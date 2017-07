Sandy: “Hicimos música que no dañó a la juventud”

Hace cuatro días lanzó su último sencillo Pa’ que lo baile así, que canta junto con el músico dominicano El Talento. A sus 44 años, Sandy Carriello, más conocido como Sandy MC, del dúo de los 90 Sandy & Papo, asegura estar en una buena época de su vida haciendo lo que más le gusta: el merengue house.

El artista que puso a bailar a los latinos, junto con su fallecido compañero Papo, con El alacrán, Chica sexy, entre otros hits, habló por teléfono exclusivamente con EL DEBER desde República Dominicana, horas antes de llegar al país, donde brindará un show esta noche en ex-Buffalo Park junto con King África y El Símbolo, un evento organizado por W&D Eventos, llamado De vuelta a los 90.

Ya no habla de discos, porque sabe que la industria ha cambiado, pues ahora todo es subido a las plataformas virtuales, cosa que él tiene clara.

Se mantuvo lanzando canciones en las redes, porque asegura que es muy difícil que un artista gaste su propio dinero para ser escuchado, al ser una inversión grande.

“Hicimos música que no dañó a la juventud, llevamos un mensaje, directo o indirecto, de alegría”, explicó Sandy, quien no deja de realizar giras por países de Centro y Sudamérica, además de Europa.

Una buena época

Sandy aún tiene en mente la visita que realizó a Boliva, por primera vez, hace 20 años, aunque hace un par estuvo en la sede de Gobierno.

“Lo de nosotros no fue una moda que ya pasó, sino que se quedó. A cada país que voy me reciben bien, me siento como si estuviera en esa década”, contó.

Luego de la muerte de Papo (1999), Sandy editó un disco en homenaje a él y posteriormente grabó un álbum de reguetón, El duro soy yo (2005).

“Me gustó, no me fue superbien, pero fue una nueva experiencia. Creo que los artistas con talento deben enfrentar cualquier género como un reto”, explica.

Más trabajo

Sandy no para, y no tiene intenciones de hacerlo, por eso es que trabaja en nuevas canciones para lanzar un álbum en digital en un par de meses.

Además, saldrá un tema suyo en el próximo trabajo que prepara Proyecto Uno, junto con Fulanito y Papi Sánchez.