El cantautor español Joaquín Sabina reclamó este viernes a México que debe "dar infinitamente más la cara" ante el presidente estadounidense, Donald Trump, al tiempo que expresó su rotundo rechazo al muro fronterizo que planea edificar.

Durante la presentación en la capital mexicana de su primer disco de estudio en siete años, Sabina confesó que le parece "inconcebible" que México haya aguantado la retórica hostil de Trump durante su campaña electoral y que lo haya invitado a visitar el país.

"Me parece inconcebible que ustedes aguantaran que cuando más estaba hablando del muro, y cuando todavía no había ganado las elecciones, su presidente (Enrique Peña Nieto), ese señor tan bien peinado, lo invitara al palacio en México", afirmó el artista español, de 68 años, durante una conferencia de prensa.

"Eso es casi peor que cuando me invitó a mí", remató causando risas y aplausos entre los periodistas, al aludir a cuando en 2010 aceptó comer con el entonces presidente mexicano Felipe Calderón.

Fiel a su estilo lenguaraz, el cantante afirmó que tiene una visión "clara y precisa" sobre el proyectado muro fronterizo de Trump: "Mi opinión es que se lo metan por el culo".

Sabina no es el primer artista en criticar al mandatario estadounidense frente a audiencias mexicanas. Meses atrás, los británicos Morrissey y Roger Waters y el español Miguel Bosé también tuvieron palabras duras contra Trump durante sus actuaciones en México.

El español también opinó sobre la actual coyuntura política y económica mundial, la cual juzgó de "diferente para mal" ya que las políticas neoliberales están dejando fuera del sistema a los jóvenes, llevándolos a abrazar alternativas populistas, "optando por Trumps o por Brexits".

Sabina también calificó al cantautor estadounidense Bob Dylan de "bastante maleducado" con "los pobres suecos", al no recoger su Nobel de Literatura durante la ceremonia de entrega oficial.

"Siempre he admirado mucho a Dylan, pero nunca he tenido ganas de tomarme una copa con él porque no creo que sea muy buena persona", declaró.

El cantautor arrancará este domingo en Ciudad de México una extensa gira por América Latina, España, Reino Unido y Francia para promocionar su decimoséptimo álbum de estudio, "Lo niego todo", un disco que describió como "un ejercicio cínico de burlarse de uno mismo".