Ya se lo está cocinando desde 2017. Después de 15 años de emisión el programa estelar de la Red Uno, Que no me pierda, no “cierra”, sino que se “renueva considerablemente” y se mantendrá en el mismo horario, de 22:30 a 00:30, de lunes a viernes.

Una fuente cercana al ‘canal naranja’ confirmó la noticia. Dijo que los conductores de Santa Cruz (Cecilia Bellido) y de La Paz (César Galindo) se mantienen y aún se está buscando a uno para que presente desde Cochabamba. Faviola Roca seguirá en el sector de espectáculos y se hará un casting para hallar a su par en la sede de Gobierno.

Según dicha fuente el programa tendrá una reestructuración de fondo. Estrenará un set más gigante y contará con sectores diversificados en los que se le dará más participación a la gente y también se harán notas de investigación periodística.

Si bien QNMP se destaca por darle “la voz a sus seguidores”, en esta nueva temporada se abrirá más el paraguas para las redes sociales y los mensajes por WhatsApp. “Será un desafío, porque incluso se mostrará en vivo los problemas de las personas”, contó la fuente a EL DEBER.

El nombre del programa es todo un misterio, solo se sabe que “unirá a Bolivia”, pero bajo la línea del canal. Su estreno será entre abril y mayo. La productora general es Fátima Velarde y el jefe de prensa, Marco Montero.

Este mes la televisora estrenará Factor X (lunes 12), producido por Hans Cáceres, y en abril llegará Cocineros, con la diva y exmiss Desirée Durán.