Premio a una periodista que supo narrar la historia de un continente

Cronista de la historia reciente de América Latina, la periodista mexicana Alma Guillermoprieto fue galardonada ayer con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por transmitir en sus textos “la compleja realidad de esta región", según dijo el jurado.

De entre las 27 candidaturas, el jurado se decantó por la periodista de 68 años, con cuatro décadas narrando los principales acontecimientos políticos latinoamericanos en libros o crónicas para medios como The Guardian, The New Yorker o Newsweek.

La fundación con sede en Oviedo (norte) valoró “su larga trayectoria profesional y su profundo conocimiento de la compleja realidad de Iberoamérica, que ha transmitido con enorme coraje también en el ámbito de la comunicación anglosajona".

Trayectoria



Miembro honorario de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias, Alma Guillermoprieto inició su trayectoria como periodista cubriendo la insurrección nicaragüense de los años 70 para The Guardian y fue una de las dos reporteras que en 1982 desveló, en The Washington Post, la masacre de civiles en El Mozote (El Salvador), que le costó la vida a más de 800 hombres, mujeres y niños a manos del Ejército salvadoreño, en un momento de plena intervención de la administración Reagan.



En 1995, Gabriel García Márquez la sumó al grupo de periodistas y escritores vinculados a la Fundación para el Nuevo Periodismo

Iberoamericano. Ha recibido, entre otras, las siguientes distinciones: Premio a los Medios de la Latin American Studies Association (1992), MacArthur Foundation Fellowship (1995), miembro de la American Academy of Arts and Sciences (2001) y Premio Ortega y Gasset de Periodismo (2017).

Inesperado



En conversación telefónica con la agencia de noticias EFE, desde Bogotá, donde vive, Guillermoprieto confiesa que recibió la noticia del premio “asombrada" porque es algo “muy grande, inmenso y absolutamente inesperado".

Sobre sus 40 años de “oficio", como ella dice, más que un reportaje o historia que la hubieran marcado, está “el impacto de un continente" a lo largo de cuatro décadas.

“Estoy pensando mucho en Nicaragua, porque allí empecé y lo que sucede hoy en día allá es terrible y circular", explica en alusión a los muertos en las protestas ciudadanas de los últimos días contra el Gobierno del presidente de ese país centroamericano, Daniel Ortega.

La premiación

Jurado

Estuvo integrado por Luis María Anson; Alberto Edgardo Barbieri; Juan Barja de Quiroga; César Bona; Irene Cano; Alberto Corazón; Aurora Egido; Taciana Fisac; Víctor García de la Concha; Elsa González Díaz de Ponga; Alan Goodman; José Antonio Sánchez; Diana Sorensen; José Antonio Vera y Alberto Anaut (secretario).



Competidoras

En la lista por el premio estaban, entre otras, Oprah Winfrey, Zainab Salbi y Gloria Steinem.