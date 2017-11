Premio Cervantes para el nicaragüense Sergio Ramírez

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez sumó ayer un reconocimiento más a su exitosa trayectoria, esta vez obtuvo uno de los premios más importantes de la literatura en español: el Cervantes. Con esto, además, se convierte en el primer autor centroamericano en ganarlo.

El encargado de hacer el anuncio fue Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deporte, quien dijo que Ramírez es premiado por “reflejar en su literatura la viveza de la vida cotidiana, convirtiendo la realidad en una obra de arte”.

Considerado el Nobel de Literatura en castellano y dotado con $us 147.500, esta edición del premio ha vuelto a cumplir así la ley no escrita que reparte el galardón de forma alternativa entre Latinoamérica y España.

Entre la literatura y la política



Tras un largo exilio voluntario en Costa Rica y Alemania, entre 1964 y 1978, abandonó durante un tiempo la literatura para involucrarse en la revolución sandinista que derrocó, en 1979, a la dictadura somocista. Ramírez fue vicepresidente del Gobierno sandinista de Daniel Ortega, de 1985 a 1990, y candidato a la presidencia de su país en 1996.



Paralelamente a su activismo social, inició su carrera como escritor junto con Fernando Gordillo para publicar, en 1963, Cuentos, al que siguió una docena de libros, entre ellos, Tiempo de fulgor, El pensamiento vivo de Sandino o Estás en Nicaragua (1985), sobre Julio Cortázar.



Su obra más reciente incluye el ensayo Cuando todos hablamos (2008), Flores oscuras (2013), Lo que sabe el paladar. Diccionario de los alimentos de Nicaragua (2014), la novela Sara (2015) o los relatos Juan de Juanes (2014) y A la mesa con Rubén Darío (2016).



“Es un reconocimiento que me llena de mucha responsabilidad y me obliga a escribir mejor", declaró tras conocer la noticia Ramírez, en su residencia en la capital nicaragüense.



El galardón además “abre una ventana y yo, desde el podio al que subo” para “tener mejores oportunidades de hacer visible nuestra propia literatura y, sobre todo, la de los jóvenes”, agregó el escritor.



“Yo siempre he trabajado con la realidad, con lo que me rodea, tratando de interpretarlo a través de la expresión y el lenguaje”, explicó sobre su obra el nicaragüense.