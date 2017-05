Piraí Vaca regresa a los escenarios bolivianos, como solista

Tres años intensos son los que han marcado su desarrollo artístico y ahora Piraí Vaca lo desea compartir con su país, ya que en este último tiempo ha estado de gira como solista en Europa y Asia, más no así en Bolivia.

De esta manera el reconocido guitarrista cruceño se alista para volver a los escenarios nacionales a partir del viernes 2 de junio, cuando de inicio a la gira que lo llevará por 14 ciudades del país.

Santa Cruz de la Sierra será la primera parada. La Casa de la Cultura Raúl Otero Reiche acogerá al músico boliviano durante tres fechas (2, 3 y 4 de junio) en cuatro funciones. Los dos primeros días habrá una sola función a las 20:30 y el domingo dos: a las 18:00 y a las 20:30.

Luego vendrán La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, Mairana, Samaipata, Sucre, Vallegrande, Trinidad, Comarapa, Cochabamba y Yacuiba.

El 16 de junio volverá a la capital cruceña para presentarse en la Escuela Nacional de Teatro del Plan Tres Mil.

“Tendremos un repertorio muy efectista esta vez. Eso no quita profundidad y esencia, sino que agrega un espectro muy diverso del uso de la guitarra. La guitarra se expresará de muchas otras maneras no vistas o imaginadas, golpes, ruidos y demás recursos – además del uso habitual de la guitarra - que no se pueden explicar, sino que hay que ver oír”, explicó Piraí.

Música latinoamericana (Bolivia, Brasil, Cuba, Argentina, Venezuela) y algo de música española sonarán en un concierto en el que Vaca pretende sonar “más expresivo y más preciso, con el fin de mover las vidas y los corazones”.

La venta de entradas en Santa Cruz se realizará a partir del lunes 22 en ARTEcampo, al lado de La Mansión, de 09:00 a 12:30 y 15:30 a 19:00 (telf. 334-1843)

Y en la Casa de la Cultura a partir del miércoles 31, de 16 a 20:3º (telf. 334-5500).