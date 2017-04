Paola Claros Arteaga: “Un gestor cultural debe actuar con honestidad y transparencia”

Hace 2 horas

Paola Claros Arteaga, comunicadora social y diplomada en Gestión Cultural, es la nueva directora del Centro de la Cultura Plurinacional Santa Cruz (CCP). La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, a través de un comunicado oficial, señaló que la posesión de la nueva funcionaria será el martes 2 de mayo, a las 10:00, en el edificio de la calle René Moreno # 369. Claros Arteaga es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica Boliviana de Cochabamba, tiene un posgrado en Gestión Cultural y Comunicación por la Flacso Argentina y un diplomado en Educación Superior de la UPSA.



¿Qué representa para usted como profesional esta oportunidad?

Estoy muy feliz porque amo a Santa Cruz y creo que es una ciudad en la que se puede hacer mucho por la cultura en sus distintas manifestaciones. Es uno de los desafíos más importantes de mi carrera profesional y como gestora cultural, que estoy segura exigirá todo mi tiempo, pasión, experiencia y conocimientos adquiridos



¿Qué tareas considera urgente encarar?

Conformar un equipo sólido y comprometido con el desarrollo cultural de la región. Convertir al ‘Pluri’ en un espacio de diálogo e intercambio artístico y cultural mediante la creación de puentes interculturales, logrando así que este centro sea un referente del quehacer cultural cruceño, propósito con el que fue creado. Culminar la construcción de la segunda fase del edificio del centro.



Diversas voces señalan que hasta hoy el centro no ha logrado una vinculación con Santa Cruz, ¿qué piensa hacer al respecto?

La base es una buena gestión y para lograr una vinculación exitosa, es indispensable trabajar de manera coordinada y participativa con los distintos actores culturales, autoridades y públicos cruceños. Y es ese el camino por el que se va a trabajar.



¿Qué aspectos deben ser primordiales en la labor de los responsables de las instituciones culturales estatales?

En todo tipo de institución, sea pública o privada, el gestor cultural debe estar atento a las distintas manifestaciones y sensibilidades culturales de su entorno, ya sean urbanas, rurales, periurbanas y culturas originarias de las distintas artes. Debe ser alguien con una mirada sensible y respetuosa hacia todas las manifestaciones artísticas y culturales, que cree diálogos y sea proactivo en todo momento.

Paralelamente se debe mantener un orden administrativo, actuar con honestidad y transparencia ejecutando el plan estratégico y el presupuesto definido.



¿Qué opina de la creación de la Asociación Cruceña de Gestores Culturales?

Me parece que es una estupenda iniciativa que puede contribuir a articular de manera eficiente, fluida y participativa el quehacer cultural y artístico de Santa Cruz.