Pablo aclara que su voz no saldrá en película infantil

Pablo Fernández aclaró que el doblaje que hizo para Olé "El viaje de Ferdinand" no fue tomado en cuenta para la versión final de la película. Además lamentó que no le hayan comunicado la decisión, cuando al contrario tenía la autorización para presentarse ante la opinión pública como la voz de un personaje.

Esta situación fue apuntada como una falta de respeto hacia el actor, pues durante la presentación del filme infantil, Fernández fue inducido a adjudicarse el trabajo o el personaje que hizo otra persona.

"El error es que me hayan hecho anunciarme como la voz del personaje y me hayan hecho dar la cara para adjudicarme algo que no es mío. Las cosas ya han sido aclaradas entre el estudio y yo, pero es mí deber aclararlo con el público por incómodo que esto resulte, mi voz no aparece en la película animada Olé "El viaje de Ferdinand. Que chambonada más incómoda!!", aclaró Fernández, a través de un comunicado en su cuenta en Facebook.

Tras la aclaración de Fernández, todos los seguidores del actor y humorista manifestaron su desagrado por la situación en la que se vio y le manifestaron su total respaldo.

Durante la presentación del filme infantil, que se estrenará en enero de 2018, Pablo Fernández había señalado que sería la voz de un 'arreador' de ganado.