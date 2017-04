Pablo Milanés: El reggaetón es asqueroso, no tiene ningún valor musical

El cantante cubano Pablo Milanés dijo al diario digital mexicano Sin embargo que el reggaetón es asqueroso, pues carece de valores. “Me parece asqueroso. No tiene ningún valor musical, ni poético, ni orquestal, ni nada. Me parece que su valor es nulo, y no sólo de ese ritmo, sino de la música que se está escuchando porque hay una gran falta de valores”, opinó en referencia al género musical señalado.

El compositor habló sobre el mundo musical en la actualidad. "Se están creando valores superfluos y artificiales que duran poco. Y al otro día se crean otros supuestos valores que no duran nada y que no valen nada. Para mí, la música popular nunca había tenido una crisis tan profunda como la tiene ahora en todos los sentidos”, expuso el cantautor.

“Hay millones de autores que andan por ahí pasando hambre. A ellos, los respeto porque no son los que están sonando en este momento”, continuó el cubano.

Pablo Milanés ofrecerá un concierto en la Ciudad de México junto a su hija Haydée Milanés, quien espera que sea una gran noche y “llena de emociones”.