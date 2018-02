Óscar 2018: todo lo que necesitás saber

La 90 edición de los premios Óscar se acerca cada vez más rápido con la promesa de muchos momentos que pasarán a la historia. No solo por la lista de nominados, en la que se incluyen unas cuantas primeras veces que más adelante repasaremos, sino por la situación que la industria del cine está viviendo a raíz del movimiento #MeToo.

Los Globos de Oro 2018 ya fueron una reivindicación en sí misma, cuya estela han seguido otros premios como los Feroz, los Goya o los Grammy, así que seguramente los galardones de la Academia irán un paso más allá. Además, contando con que celebra su cumpleaños 90, el evento promete incluso más de lo que lo hace normalmente. A continuación, la fecha, el lugar, el presentador y todo lo que necesitás saber para prepararte de cara a los Óscar 2018.

¿Cuándo se celebra?

La gala será el domingo 4 de marzo. Los invitados comenzarán a llegar a las 18:30 y la ceremonia empezará a las 21:00 (hora boliviana).

¿Dónde es la entrega?

Desde 2002 el Dolby Theatre de Hollywood de Los Ángeles es la sede oficial para la celebración de los Óscar. En 2018, por supuesto, se continuará con la tradición.

¿Quién los presenta?

Por segundo año consecutivo, el presentador de televisión Jimmy Kimmel será el anfitrión de la gala de 2018. Las risas, como en la edición anterior, están garantizadas, aunque, por supuesto, lo más recordado de los Óscar 2017 fuera el error de Warren Beatty al confundirse de ganador a la mejor película, ¿dejarán este año que vuelva a presentar un premio?

De momento, ya sabemos quiénes son algunos de los personajes que entregarán los galardones, entre ellos, Margot Robbie (también nominada este año), Mahershala Alí (ganador del año pasado a mejor actor secundario), Emma Stone, Chadwick Boseman (de la cinta Pantera negra), Viola Davis, Jennifer Garner, Laura Dern, Greta Gerwig (contendiente a mejor dirección) y Tom Holland, entre otros.

¿Dónde se emitirán?

La cadena estadounidense ABC será la encargada de retransmitir la ceremonia, que podrá verse en streaming en su web y en su app. Aunque, por supuesto, para Bolivia la gala se verá por TNT y Unitel (señal abierta). EL DEBER tendrá un minuto a minuto.

¿Quiénes son los nominados?

Como adelantábamos antes, la edición de este año trae algunas sorpresas y primeras veces. Jordan Peele puede ser el primer director negro en ganar el galardón a mejor dirección (por Déjame salir); Timothée Chalamet puede convertirse en el intérprete más joven (con 22 años) en alzarse con la estatuilla a mejor actor por Llámame por tu nombre, arrebatándole el puesto a Adrien Brody, que lo ganó con 29 años por El pianista; y Yance Ford, nominado a mejor documental por Strong Island se ha convertido en el primer director transgénero nominado a un Óscar (y que, por tanto, puede ser el primer ganador del mismo).

También podemos destacar la nominación de Margot Robbie, por Yo, Tonya, que tiene un mérito especial -a pesar de su ya dilatada carrera repleta de éxitos- dado que pocas veces las cintas de comedia reciben reconocimiento en los premios de la Academia.

Señalar igualmente la nominación de Greta Gerwig a mejor dirección (por Lady bird), que contrasta con el ya célebre comentario de Natalie Portman anunciando los contendientes a mejor director de los Globos de Oro (todos hombres).

Y por supuesto, Meryl Streep, que se enfrenta a su 21 nominación por Los archivos del Pentágono (y sería la cuarta vez que ganara), siendo la mujer que ha optado al galardón en más ocasiones.

¿Quién actuará durante la gala?

Todavía no se ha confirmado quiénes amenizarán la gala junto a Jimmy Kimmel, pero, como cada año, se esperan varias actuaciones musicales.

¿Qué vestidos triunfaron en 2017 y cuáles triunfarán en esta edición?

Los looks del año pasado fueron un poco descafeinados (de ahí el hashtag #MakeOscarsGreateAgain), aunque no sin cierto mensaje político a través de los vestidos, pero esta edición promete sorprendernos todavía más con el 'dress code'. Las actrices y actores todavía no se han pronunciado sobre una acción determinada para reivindicar el movimiento #MeToo, como ocurrió con la marea de vestidos negros de los Globos de Oro 2018, pero dada la magnitud de esta ceremonia (coincidiendo además con su 90 aniversario), podemos esperar alguna iniciativa del estilo.

Entre los más destacados del año pasado, estuvieron el Armani Privé de Isabelle Huppert, el Gucci de Dakota Johnson, el Christian Dior de Felicity Jones o el Givenchy de Emma Stone. Para este año, estamos especialmente impacientes por ver los looks que tienen preparados dos de las intérpretes nominadas a mejor actriz, Margot Robbie y Saoirse Ronan (que ya sentó cátedra como Lady bird).

Teniendo en cuenta el estilo impecable de ambas, cabe esperar estilismos de los que marcan historia. Por supuesto, otras ya veteranas de la ceremonia, como son Emma Stone, Jessica Chastain o Jennifer Lawrence también nos sorprenderán (o, al menos, eso esperamos).