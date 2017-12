Orquestas y coros cruceños, con el programa de conciertos listo para 2018

El calendario musical de 2018 tendrá a las diferentes orquestas y coros de Santa Cruz como protagonistas, las mismas que ya tienen listos sus programas para este nuevo año, con un programa en el que abundan las composiciones clásicas, pero también el folclore y la música pop.

Una de ellas es la Orquesta Sinfónica Juvenil, que a través de su director artístico, Boris Vásquez, comentó que la primera temporada tendrá con ellos nuevamente a la cantante cruceña Arminda Alba, a pedido del público, ya que cuando vino este año por primera vez a presentarse con ellos fue todo un éxito.

La primera temporada, que estará dedicada a la música folclórica del oriente boliviano, se hará a comienzos de marzo, en la Casa de la Cultura Raúl Otero Reiche, y será además un homenaje al recientemente fallecido compositor cruceño Nicolás Menacho.

La segunda temporada se denominará Solistas en concierto, con músicos alemanes invitados, en la que se interpretarán piezas de Bach, Handel, Telemann y Elgar. Será en el CBA.

En la tercera temporada, a realizarse en julio en el CBA, recrearán los Once episodios sinfónicos, de Gustavo Cerati; y finalmente, en octubre, pondrán la música a la película Nosferatu, en un recital a realizarse en la Casa de la Cultura.



La Filarmónica

2018 será un desafío superior para la Orquesta Filarmónica de Santa Cruz. Según su director, Isaac Terceros, este año las temporadas incluirán la Sinfonía No. 6 y 7 de Beethoven o la Obertura 1812 de Tchaikovsky, y también las bandas sonoras de Game of thrones o Star Wars.

La Filarmónica también está apostando a unirse a la Orquesta Filarmónica de Cochabamba para ofrecer un concierto en la ciudad de los anillos; y un coro de la ciudad de Freiburg (Alemania) los visitará en el primer semestre del año para interpretar la Misa Criolla, de Ariel Ramírez, y Misa de la Coronación, de Mozart.

Asimismo, la Filarmónica viajará a Freiburg en julio para participar de un festival internacional de música.



El Coro y Orquesta Arakaendar participará nuevamente del Festival de Música Barroca, que se desarrollará en abril de este año en Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Dirigidos por el inglés Ashley Solomon, Arakaendar se presentará en este festival con la Orquesta Les Passions de Francia.



La Camerata del Oriente, que desde hace años tiene temporadas exitosas donde fusiona música y espectáculos con invitados especiales, este año dará un paso al costado en las actuaciones en teatros y se trasladará a los espacios abiertos al público, según informó su director, Marvin Montes. “Queremos hacer conciertos libres y gratuitos en distintos puntos de la ciudad. Queremos expandir nuestro trabajo”, explicó Montes. Las temporadas de la Camerata serán en agosto y en noviembre.