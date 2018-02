Origen, de Dan Brown, atrapa también a lectores cruceños

Dan Brown lo hizo otra vez, el escritor estadounidense publicó un nuevo libro y se convirtió en un éxito de ventas de inmediato. Origen se llama la más reciente novela de Brown, la quinta protagonizada por el experto en símbolos Robert Langdon, lanzada en septiembre del año pasado, y que tiene como ciudad principal donde ocurren los hechos a la española Barcelona.

Actualmente, Origen lidera las ventas en países como Estados Unidos, Argentina, Colombia, México y España, y el fenómeno –aunque salvando las grandes diferencias del mercado editorial– también se puede sentir en Santa Cruz. “Hemos vendido 400 libros de Origen desde que nos llegó el año pasado. Lo tuvimos acá el día de su lanzamiento mundial”, informó Rita Gravato, propietaria de la librería Ateneo, en la ciudad cruceña.

EL DEBER visitó la anterior semana la librería de Gravato y constató que ya no le quedaba ningún ejemplar. “Ya hemos hecho un nuevo pedido de los libros para que sus seguidores se queden tranquilos”, indicó Gravato, quien dijo además que Inferno (publicado en 2013) es el libro más vendido de este autor en su librería, seguido por El código Da Vinci y luego por Origen.

La actividad en otras librerías cruceñas respecto a la nueva novela de Brown es mucho más baja: en Lewylibros se vendieron los 10 libros que solicitaron y en Los Amigos del Libro ni siquiera han hecho el pedido, recién lo harán para la feria del libro de mayo.

En tanto que en La Paz, en una de las librerías más importantes de la ciudad, la Yachaywasi, solamente vendieron dos unidades que les llegaron como ‘muestras’. Esperan hacer un gran pedido pronto.

Cifras

Aún no se tiene una cifra aproximada de cuántos volúmenes de Origen se han vendido en todo el mundo, pero se estima que ya supera los varios millones, teniendo en cuenta que sumando sus anteriores cuatro libros, Brown llevaba vendidos 200 millones.

El sicopedagogo y escritor comarapeño Édgar Lora cree que todo el éxito de Dan Brown se debe a que tiene mucha inteligencia para contar de una manera diferente el desarrollo de las civilizaciones y de las culturas de todo el mundo. En este sentido, Lora dijo que le hizo recuerdo al trabajo del uruguayo Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina.

“Dan Brown nos ha dicho algo que nosotros antes habíamos pensado, pero que no sabíamos cómo explicarlo. Estaba en la memoria colectiva durante mucho tiempo pero no nos atrevimos a analizarlo”, señaló Lora. “Al igual que Galeano, en su libro Las venas abiertas..., nos habló de historia de otra manera, mostrándonos a ciudades como Potosí, por ejemplo, de una forma que no la habíamos visto antes. Brown se destaca por su originalidad, por ese revisionismo que aplica”, enfatiza el profesor, quien espera poder leer próximamente Origen.

La historia

¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?, son las dos preguntas que buscarán resolverse en el nuevo libro de Dan Brown, a través de uno de los alumnos más aventajados de Langdon, Edmond Kirsch, y que provocará el conflicto de la novela.

Origen se desarrolla íntegramente en España. Barcelona, Bilbao, Madrid y Sevilla son los escenarios principales. Langdon recorrerá escenarios como el Monasterio de Montserrat, la Casa Milà (La Pedrera), la Sagrada Familia y el Museo Guggenheim Bilbao.