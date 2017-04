¡Oleeeee!... Llegaron Las Majas a Meraki

Uno es poco, dos son mas o menos, pero tres es perfecto. Mañana Las Majas volverán a aliarse con el universo para ofrecer un show de alto nivel en Meraki Teatro Bar, a las 20:00 y 22:00 (función doble).

El boliche de la puerta amarilla (calle Ballivián # 159, entre La Paz y Chuquisaca) las esperará desde temprano y ellas prometen desparramar su hechizo sobre los asistentes. Y todo para apagar su primera velita en esto que llaman “una hermosa travesía musical”.

La cita se llama simplemente 365 y hace referencia a todos los días del primer añito de las chicas salidas de la Camerata del Oriente y conducidas por Marvin Montes. Esta temporada también es especial porque las tres están de cumpleaños. ‘Isa’ y ‘Lú’ en abril y ‘Maya’, en mayo.



La noche sabatina tendrá 15 pincelazos musicales, cuatro de ellos inéditos, Come with me (electropop), Tic tac (fusión), Shots de colores (electro funky) y Tatuaje carmesí (balada pop). Todos serán parte del primer disco que será lanzado pronto.

También entonarán Careless Whisper (George Michael) y Shape of you (Ed Sheeran). Así se permitirá que el funky y el pop rock llene el local y ‘encienda’ los ánimos de todos.

Las entradas cuestan Bs 80 y se venden en AudioBox del edificio Lares del Parque, local 5 (av. Teniente Cuéllar # 320). Se venderán hoy y mañana de 12:00 a 20:00. Inf.: 784-69015