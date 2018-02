La directora y dramaturga boliviana Laura Derpic está dando actualmente el taller Dramaturgia pop-up en el Centro Simón I. Patiño, donde enseña formas creativas de escribir teatro utilizando nuevos elementos que van más allá del teatro clásico.

¿Qué es ‘dramaturgia pop-up? ¿A qué se refiere?

Dramaturgia pop-up es un nombre muy aleatorio que le puse al taller. Lo que buscaba era una metáfora a partir de los libros para niños que son de tres dimensiones, que son ‘pop-ups’. La idea que yo tengo es que el teatro, o la escritura del teatro, tiene dos dimensiones, y se le va a dar esa tercera dimensión a partir de impulsos que vienen de otras áreas, como la fotografía, pintura y música. El taller está enfocado a que la gente que quiera empezar a escribir teatro pueda hacerlo, pero no a partir del teatro clásico, sino a partir de otros objetos de arte que son más dinámicos.

El taller parte justamente de todo eso: de darle dinamicidad, porque se entiende que el teatro es algo más clásico, más tradicional, y la idea es sacarle toda esa solemnidad y ver cómo con objetos más contemporáneos del teatro de hoy se pueda hacer que tenga esa tercera dimensión.

Como representante del teatro boliviano ¿cómo ha visto el desarrollo de la dramaturgia en los últimos años en el país?

Yo hago teatro desde el 2000, más o menos. Y me fui a estudiar dramaturgia al exterior en 2011. Desde el 2000 hasta el día de hoy yo creo que el teatro en Bolivia ha crecido un montón, porque antes, además del Teatro de los Andes, había solo tres grupos que siempre estaban activos.

Creo que en el caso particular de Santa Cruz, gracias a la Escuela Nacional de Teatro (ENT), hay un movimiento teatral bastante interesante. Cuando vine el 2016 a presentar mi obra Los rubiecitos, en ese momento vi que había una movida, no sé si más interesante, pero de gente mucho más joven que en La Paz. Y en los últimos años la ENT ha resuelto la falta de actores. A mí lo que me interesaba era escribir teatro, y lo que hice fue irme a Buenos Aires, allí estudié con referentes como Mauricio Kartún y empecé a entender que hay toda una técnica de escritura, que no es solamente el momento de la inspiración, sino que hay todo un trabajo de por medio que toma mucho tiempo.

En ese sentido, creo que en Bolivia nos falta contar historias, empezar a contar nuestras historias, desde nuestra forma de hablar, desde nuestra escritura y cultura. Nos hace falta mejorar en los textos. Un buen texto da 50% de probabilidades de que la obra funcione.

¿Y cuáles creés que son las características que ha adquirido el teatro boliviano en estos últimos años en cuanto a dramaturgia, a las obras que se crean?

En Bolivia casualmente habemos cuatro dramaturgas mujeres de más o menos la misma edad, que somos Paola Oña, Camila Urioste, Claudia Eid y yo. Todas somos menores de 40 años, y somos las que estamos produciendo teatro. Entonces, es algo que llama mucho la atención, porque en el resto del mundo todos los que escriben son hombres, en cambio acá somos cuatro dramaturgas que estamos produciendo y saliendo de Bolivia y volviendo para trabajar acá. Claro que también hay otra gente que hace teatro, como Percy Jiménez o Eduardo Calla, pero me interesa esta característica del teatro escrito por mujeres, que tienen una sensibilidad más particular.

¿Cómo ve la labor de espacios independientes de teatro, como el snack Tía Ñola? ¿Cómo ve que estos lugares puedan subsistir y cómo puede ayudar el Estado sin que le cueste su independencia?

Me parece que tienen que haber lugares así, independientes, pero también apoyados por políticos, porque es lo que nos está faltando. Recién en La Paz se aprobó una Ley Municipal de Cultura que es un boceto de lo que debería ser una ley cultural, es un avance, porque están pensando en el mecenazgo, en cómo ayudar a crear una obra y otros aspectos. El Estado tiene que acompañar estos procesos. No digo que tiene que subvencionar todo, pero debe crear fondos concursables, y otras iniciativas así.

Realmente se debería trabajar en eso, pero también rescato que Tía Ñola sea autosustentable, y encontrarle la forma a cómo puede sostenerse un proyecto así me parece interesante, y para que esto sea posible nos faltan buenos gestores y productores culturales