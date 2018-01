Jesús Martínez tomó la guitarra por primera vez el año pasado, cuando empezó a asistir al Centro Aprecia, que atiende a personas no videntes y con discapacidades visuales. Jesús cuenta que le costó al comienzo, pero, después, cuando un profesor le indicó la manera correcta de tomar la guitarra y rasgar algunas notas, se le fue haciendo más fácil.



Incluso, el 22 de diciembre, Jesús fue uno de los músicos que integraron la Orquesta y Coro de Aprecia en el primer concierto que ofrecieron.



El profesor al que se refiere Jesús es Arturo Molina, un experimentado músico y arreglista cruceño que se unió al proyecto de Aprecia a pedido de la Fundación Smart Life, de quienes parte esta idea. “La Orquesta y Coro de Aprecia está compuesta por nueve violinistas, seis guitarristas, un baterista, y un coro que lo integran aproximadamente 20 niños y jóvenes”, explica Molina.



Molina, que también dirige esta orquesta, menciona que este proyecto se inició en septiembre del año pasado, cuando empezaron a invitar a los asistentes de Aprecia a que se inscribieran a las clases de música.

“Dimos un primer recital el 22 de noviembre, para la clausura del año escolar en este centro. En esa ocasión solo interpretamos villancicos, porque era la primera presentación. El segundo concierto fue el 23 de diciembre, donde el repertorio fue más amplio”, señala Molina, que agrega que a pesar del poco tiempo de preparación, los músicos supieron destacarse.

Oportunidad



Molina está satisfecho de que después de mucho tiempo Aprecia pueda concretar la creación de una orquesta, ya que muchos de los alumnos que asisten son músicos o tenían algunas nociones de tocar un instrumento, y se pusieron contentos con esta oportunidad.



Alejandra Pacheco es una de ellas. “Antes participaba en la banda de mi colegio, el Nacional Florida, tocando la lira. También sé tocar zampoña y flauta”, cuenta Pacheco, que siempre tuvo la curiosidad de aprender a tocar. “Cuando estaba en primero de secundaria le pedí a mi profesor que me enseñe a tocar el tambor, pero él me recomendó la lira”, recuerda. Ahora, para ella tocar el violín en la orquesta de Aprecia es un sueño hecho realidad. “Quería tocar violín desde que tenía 10 años. Yo iba a escuchar conciertos cuando hacían en la plaza 24 de Septiembre y siempre soñaba con tocar en una orquesta. Ahora, gracias a la directora de Aprecia, este sueño se ha cumplido”, dice Alejandra.



Roxana Arteaga es la directora de Aprecia, para ella es una felicidad poder ver a los niños y jóvenes del centro tan dedicados con la música. “Indudablemente, los recursos no siempre están a mano para comprar instrumentos. En eso fue de gran ayuda la Fundación Smart Life. También tengo que agradecer a los maestros de música: el profesor Molina con su equipo empezó un trabajo que era muy difícil, ya que no es lo mismo enseñar a tocar a personas con problemas de visión, y lograron sacar adelante. Creemos que el gran potencial que tienen nuestros niños y jóvenes se puede seguir explotando. Hay muchos artistas en Aprecia y esperamos que puedan seguir creciendo”, manifiesta Arteaga.

Las clases



Arturo Molina indica que las clases de música se iniciarán nuevamente en febrero. Las prácticas y los ensayos de los músicos se realizarán tres veces a la semana, desde las 16:00 a 18:00. Los actuales integrantes dicen que al comienzo fue un poco cansador pero ahora ya están acostumbrados al ritmo y lo disfrutan mucho.



Alison León también toca el violín. Nunca antes había tenido un instrumento en manos. La propuesta de pertenecer a la orquesta le pareció interesante y aprender a manejar el arco no le resultó tan difícil.

Una gran idea del Centro Aprecia para permitirles a sus alumnos cada vez más opciones de desarrollo. De momento, se asegura que la orquesta continúe por lo menos este 2018.