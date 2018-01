El jueves 23 de mayo de 2015 Enrique Salazar dejó de ser trabajador de la Red Uno, tras 12 años en la red televisiva. Según indicó el periodista en aquella ocasión, la rescisión del contrato tuvo que ver con el impasse que se generó durante una entrevista en vivo en el programa Que no me pierda con Marianela Paco, ministra de Comunicación en ese entonces. Tras esa experiencia, Salazar dirigió Aquí y ahora, un espacio similar en el canal de cable Life TV, además de conducir un programa de radio meridiano e informar en redes sociales.

Este año experimenta un giro representativo en su carrera al aceptar una propuesta de Bolivia TV. Se trata de un programa de entrevistas, que comenzará el 22 de enero y todo apunta a que su primer entrevistado será Evo Morales Ayma.

¿Qué significa para Enrique Salazar aparecer en la pantalla de Bolivia TV?

Es un gran desafío, porque estamos viviendo otros tiempos en materia de información. Las redes televisivas privadas no quieren complicarse con las noticias y están apostando más al canto y al baile. Es una forma de autocensura, porque el entretenimiento no les representa ningún problema con nadie. Entonces, cuando apareció esta oportunidad de trabajar en la red más importante del país, la acepté porque me pareció un gran reto.



¿Sabe lo que esta noticia puede generar en la opinión pública?

Sé lo que, de seguro, va a decir la gente, mucho más ahora cuando se está radicalizando todo y te dicen traidor, vendido, etc. Pero la gente también sabe cómo ha sido mi trayectoria. Los sectores van a mantener sus posiciones de un lado y del otro y yo no pretendo cambiarlas. Seguramente me lanzarán adjetivos calificativos, pero tengan por seguro que no me preocupa en absoluto lo que me vaya a decir la gente.



¿En qué circunstancias se da su acercamiento al canal?

Yo venía hablando hace un tiempo con la ministra de Comunicación Gísela López, con quien he cultivado vínculos de amistad desde las aulas de la universidad. Lo que me ha propuesto Bolivia TV es un espacio independiente en el que voy a tener libertad para trabajar. Lo que ellos buscan es un programa que garantice el equilibrio informativo, además que signifique una voz clara del oriente para el occidente y viceversa.



¿Usted cree que el canal estatal puede garantizar el equilibrio que le está pidiendo?

Yo creo que sí, porque yo voy a ser el que maneje los contenidos, además de coordinar la parte técnica y las instalaciones. Si no se fueran a dar estas condiciones no hubieran perdido el tiempo en hablarme ni yo en contestarles. Yo tengo 53 años, sé lo que quiero, puedo pasarme toda la noche hablando, pero, además de eso, estudio los contenidos informativos, no solo los leo. Tengo un criterio y puedo garantizar un equilibrio. Eso es lo que ellos han valorado en mí.



¿Cómo fue la vida tras su alejamiento de la Red Uno?

Como la del futbolista que vive de recuerdos, del golazo de tiro libre o de la chilenita que metió al ángulo, pero no fue más que eso. Yo siempre me mantuve vigente, además del programa en Life TV, tengo un programa de radio de 12:00 a 14:00 con transmisión digital. Pero no es lo mismo. A mí me gusta este nuevo desafío, me divierte. Quiero seguir divirtiéndome. Me siento bien.



¿Qué es lo que le interesa respecto a su imagen pública?

Me interesa mostrarme bien, como un conocedor de los temas a profundidad, pero, además, me interesa mostrarme bien en contenido y en forma. Todos tenemos nuestro ego. No quiero estar espiando el buri desde la barda, quiero estar adentro. Y en Bolivia TV siento que lo voy a lograr.



Tengo entendido que el primer programa será el 22 de enero (fecha en que se conmemora la Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia) y que su primer entrevistado será Evo Morales. ¿Qué piensa preguntarle al presidente?

La idea es empezar con el presidente. En caso de que se dé me gustaría preguntarle sobre las fortalezas y debilidades de su gestión, sobre las cosas que se han podido evitar y en qué cosas se ha perdido el tiempo. Quiero aclarar que la fecha del programa la decidí yo, pero fue casualidad, no pensé que ese día es feriado nacional.



¿Cuándo se convenció de que quería estar en el canal 7?

Desde un principio. Estoy plenamente convencido de lo que quiero. Yo voy con la verdad. Eso es lo primero. No voy a ser empleado de Bolivia TV, tengo un programa independiente que buscará el equilibrio. Las condiciones de trabajo se basan en los estatutos del canal. Yo no voy a ser empleado ni del ministerio de Comunicación, ni de ningún viceministerio. Tengo mucha fe y mucha confianza de que me va a ir bien.