Netflix se pone violento; llega The Punisher

Frank Castle (El Castigador) nació en febrero de 1974 en los cómics de Marvel, específicamente en el número 129 de The Amazing Spiderman, gracias al talento del escritor Gerry Conway y los dibujantes John Romita Sr. y Ross Andru. El violento exmilitar creció en el papel y muchos años después se mudó a la pantalla chica gracias a Marvel y Netflix, apareciendo en la segunda temporada de Daredevil (2016), esta vez en versión de carne y hueso, interpretado por Jon Bernthal, que a costa de su fuerza y rebeldía se ganó su propia serie: The Punisher, que hoy se estrenará en la plataforma de streaming.

La familia de Frank Castle muere a manos de criminales y, luego de probar con los procedimientos formales, él descubre que la justicia tarda, si es que llega, y decide saltarse algunos pasos. Así Castle se convierte en un depredador de criminales, a los que mata y mutila sin piedad. Tanta violencia no es resultado solo de su pérdida, su humanidad murió en Afganistán.

A diferencia de otros personajes de Marvel, él no tiene poderes sobrenaturales, pero es un adversario formidable, curtido en combate cuerpo a cuerpo, artes marciales, explosivos y manejo de cualquier tipo de arma.

¿Qué dicen los críticos?

“The Punisher es violenta en el sentido más directo, con suficiente sangre como para sonrojar a los productores de Game of thrones o The Walking Dead, pero no es así en todo momento. La violencia no es para darle shock value a la serie; ayuda a describir a los personajes (por momentos es tan retorcida que recuerda al estilo del guionista de cómics Garth Ennis)”, dice El Comercio, de Perú.

“The Punisher sabe exprimir la brutalidad del personaje sin dejar de lado la historia”, escriben en el blog espinof.com.