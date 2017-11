Morellón gana el García Márquez con un libro entre fantástico e irónico

El misterio se acabó: el ganador de la cuarta edición del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez es el español Alejandro Morellón, con el libro El estado natural de las cosas. El fallo fue dado a conocer el mediodía de ayer en Colombia, en el teatro Colón de Bogotá.

El jurado destacó en su acta que el tono de Morellón es “convincente, ocurrente y eficazmente irónico”, y destacó: “la metáfora que reside en sus argumentos fantásticos refleja con gran exactitud nuestras preocupaciones cotidianas”.

El escritor argentino Alberto Manguel presidió el jurado, que estaba integrado por el colombiano Roberto Burgos, la argentina Vlady Kociancich y los españoles Anne McLean y Vicente Molina Fox.

El acta del jurado también destaca que “los conflictos de pareja se concretizan en la división física de la arquitectura de una casa y la tragedia de la pobreza cotidiana en nuestras sociedades está contada en la tragicomedia de un hombre que decide vender su mano izquierda".

Morellón, junto a los cuatro finalistas, Liliana Colanzi (Bolivia), Soledad Puértolas (España), Federico Falco (Argentina) y Daniel Salinas (México), se encontraba en el teatro bogotano en el momento del veredicto del jurado.

El premio entrega $us 100.000 para el ganador y $us 2.000 para cada uno de los finalistas.



Agradecimiento



Morellón nació en Madrid, en 1985, pero vive desde su infancia en Palma de Mallorca. Antes publicó la novela Y he aquí un caballo blanco (2015), y en 2013 fue editado su primer libro, La noche en que caemos, con el que ganó el 51.º Premio de Cuento de la Fundación Monteleón.



El autor ganador al recibir el premio dijo que “la palabra que debería usar más un escritor es la de ‘gracias’ porque tenemos que estar agradecidos por muchas cosas".



“La primera es porque se nos permite escribir y se nos lee”, comentó Morellón, cuyo libro fue editado por Caballo de Troya.

Los libros de los cinco finalistas harán parte de las colecciones de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia, conformada por 1.444 establecimientos de todo el país.



​​​​​​​Morellón le dio las gracias al nobel Gabriel García Márquez, en cuyo homenaje se creó este galardón, de quien dijo que es su “mentor y un espejo" en que reflejarse “para encontrar un sentido a la vida literaria".



El español suma su nombre a los del argentino Guillermo Martínez, ganador en 2014; la boliviana Magela Baudoin (2015), y al colombiano Luis Noriega (2016).

Liliana Colanzi participó con su libro Nuestro mundo muerto (Editorial El Cuervo).