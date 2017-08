Mira el adelanto del final de temporada de Games of Thrones

Este domingo se emitió el penúltimo capítulo de la temporada número 7 de Games of Thrones (Juego de Tronos) y ya falta poco para el final de la serie. Si no viste aún el episodio o no estás al día con el show no sigas.

"La única guerra que importa ya está aquí", dice Jon Snow en el adelanto del capítulo (que puede ver arriba) a Cersei, reina de Los Siete Reinos.

La misión que encabezó el rey en el Norte logró su objetivo, pero con consecuencias que pueden ser fatales: el dragón Viserion murió a manos del líder de los caminantes blancos. Un saldo que puede desequilibrar la balanza en el futuro.

El séptimo episodio además cierra una temporada que si bien tuvo capítulos más largos pondrá cierre a la más corta en los siete años que va la serie, sin contar que abre una larga espera para lo que serán el gran final, que aún no se sabe si llegará en 2018 0 2019.

HBO sigue gozando del éxito de la serie pese a que fue afectada por el hackeo de guiones y la filtración, por errores propios, de dos de sus capítulos.

Cuéntanos en nuestras redes sociales cuál es tu expectativas de cara al final de la temporada 8 de la serie.