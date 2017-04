Milton Cortez es ‘la rata de dos patas’ de paquita

"Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho…”, son algunos de los adjetivos que Paquita la del barrio utiliza para referirse a ese hombre que odia y desprecia. Y es precisamente a este caballero que Milton Cortez interpreta en la serie biográfica de la cantante, Paquita, las verdades bien cantadas.

La serie coproducida entre Imagen Televisión y Sony Pictures se estrenará el martes en México y mostrará la vida de Francisca Viveros Barradas, una mujer nacida en la pobreza que con esfuerzo, y después de sufrir decepciones y fracasos, finalmente logra el éxito musical.

Desde la capital azteca, nuestro compatriota relata a Sociales&Escenas algunos detalles de la producción, protagonizada por Andrea Ortega-Lee.

¿Cómo te involucraste en el proyecto?

Por octubre del año pasado me localizaron para postularme a un papel importante en una serie que se llama La querida del centauro. Quedé elegido para ser el antagónico y resulta que las fechas en las que me necesitaban ya las tenía comprometidas. Pasaron dos semanas y fui a otra prueba para el personaje que echa a perder la vida de Paquita. Quedé nuevamente elegido y firmamos. Empezamos la filmación en noviembre y hasta ahora seguimos trabajando.



¿Cuál es tu papel en la serie?

El personaje se llama Gerardo, soy el primer esposo de Paquita, una persona que despertó en ella esa imagen que describe en la canción Rata de dos patas. Es un personaje dramático que exige mucho trabajo, cuando vean la serie se van a dar cuenta que hay una transformación en él, este cambio se desarrolla a lo largo de la historia.



¿Qué otros actores integran el elenco?

Hay un sinnúmero de muy buenos actores y figuras famosas. Cuando se desarrolle la trama aparecerán más talentos. Los directores son Camilo Vega, Javier Solar y Fernando Urdapilleta.



¿Qué relación tenés a nivel personal con Paquita?

Es la que todos tenemos en la producción, solo superficial, ella nos contó detalles sobre ciertos personajes y situaciones. Nos explicó cuál era su sentir sobre su pasado. Si acaso hay un acercamiento no es para hurgarle la herida, porque a ella le duele mucho hablar de mi personaje.



¿Qué nos podés adelantar de la historia?

Es muy biográfica, porque muestra a una mujer luchadora, con los pies en la tierra. Esta persona aprendió mucho de sus problemas y, pese a que sufrió, llegó a triunfar en un ambiente muy difícil como es el artístico de México. Tiene un guion bastante divertido y ameno, con varios matices. Además, despierta demasiada curiosidad, porque muchos quieren enterarse de qué hay detrás de la canción Ratas de dos patas.



¿Sabes en qué otros países se emitirá la teleserie?

Estará en toda Latinoamérica, en EEUU y en parte de Europa. Tengo entendido que se doblará a varios idiomas. Aún no tengo certeza de cuándo aparecerá en Bolivia.