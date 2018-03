Martin Scorsese recibirá el premio honorífico en el Festival de Cannes

El director estadounidense Martin Scorsese recibirá en Cannes el premio Carroza de Oro, un homenaje del gremio otorgado en la Quincena de Realizadores a cineastas que han marcado la historia del cine por su independencia, ambición y audacia.

La Sociedad de Realizadores de Filmes (SRF) entrega desde 2002 ese premio en la Quincena, sección paralela del Festival de Cannes destinada a descubrir filmes de jóvenes autores y saludar las obras de directores reconocidos.

Con motivo del 50 aniversario de esa sección, según su nota, la SRF se ha decantado este año por un director "de excepción", que destaca por filmes como "Taxi Driver" (1976), "Gangs of New York" (2002) o "The Wolf of Wall Street" (2013).

Scorsese recibirá esa distinción el próximo 9 de mayo tras la proyección de "Mean Streets", que fue estrenada en la edición de 1974 de la Quincena y que está considerada como su primera obra maestra.

Entre los anteriores galardonados figuran en Aki Kaurismäki en 2016, Jane Campion en 2013, Naomi Kawase en 2009 o Clint Eastwood en 2003.