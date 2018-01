La actriz española Marisa Paredes, Premio de Honor en la próxima edición de los premios Goya, mostró ayer su apoyo a las actrices que "han tenido el valor" de denunciar los abusos machistas que han sufrido durante años en Hollywood y agregó: "ya está bueno de sentirnos explotadas y humilladas".



Paredes considera esas denuncias "un gran avance en cuanto a la libertad de expresión de las mujeres y de su capacidad de mostrar cosas por las que han sentido con un dolor enorme y en un momento determinado lo sacan".



Acerca de sus colegas francesas que firmaron un escrito en defensa del juego de la seducción y de no sacarlo de contexto, Paredes indicó que tendrán sus razones para opinar así pero que cree que es "una confusión".



"Si ellas han pensado que hay que tener cuidado con eso y que se podría llegar a una caza de brujas, creo que ahí está mal entendido el discurso de las estadounidenses. Frente a eso no hay crítica, es algo de lo que todas, creo yo, sentimos orgullo", afirmó.



La actriz hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa con motivo del Premio de Honor de los Goya del cine español que recibirá el próximo 3 de febrero, durante la gala de la 32 edición de estos galardones.



Será la sexta mujer en recibir este reconocimiento. Un premio a más de cincuenta años de una profesión que ama como el primer día, aseguró.

"Es una profesión a la que he entregado mi vida, he crecido con esta profesión, me he hecho persona adulta con esta profesión, aunque me quedan muchas cosas por hacer", señaló la actriz (Madrid, 1946), pendiente del estreno este año de su último trabajo, Petra, de Jaime Rosales.

Conocida por sus interpretaciones a las órdenes de Pedro Almodóvar -en filmes como Todo sobre mi madre, Tacones lejanos o La flor de mi secreto, la actriz ha realizado todo tipo de papeles.



Aunque reconoce que ha sido Almodóvar el director que más ha marcado su carrera, sobre todo porque la introdujo en el cine internacional.

Así, reconoció que realizadores como Arturo Ripstein, con el que hizo Profundo carmesí, Guillermo del Toro (El espinazo del diablo), Raoul Ruiz (Tres vidas y una sola muerte, en la que compartió plantel con Marcello Mastroianni) o Roberto Benigni (La vida es bella), no la hubieran llamado de no haber trabajado con Almodóvar. Y entre los nombres que faltan en su filmografía, cita los de Luis Buñuel y Luis García Berlanga, pero asegura adorar cada trabajo que ha hecho con todos los directores.