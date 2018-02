Marchan contra Rilda Paco y Mujeres Creando le otorga apoyo jurídico

Cerca de 400 personas, devotas de la Virgen del Socavón, participaron anoche de una procesión de desagravio a esta figura venerada, que, según ellos, fue ofendida por un dibujo de la artista Rilda Paco, en la que la Virgen aparecía en lencería.

Juan Alconz, quien dirige la Asociación de Conjuntos del Folklore Virgen del Socavón (que incluye a 50 fraternidades), fue quien encabezó esta procesión, que partió de la rotonda de El Cristo y llegó hasta el atrio de la catedral, en la plaza 24 de Septiembre, donde celebraron una misa.

“Nuestra imagen sagrada ha sido mellada y ofendida cuando esa artista la ha dibujado en ropa interior”, señaló Alconz, quien dijo también que para ellos, los devotos, “la Virgen del Socavón es su madre, es una imagen sagrada y no queremos verla a nuestra madre en paños menores”.

Sin perdón

Cuando se le consultó a Alconz si no cree que son exageradas todas las protestas y actos contra la obra de Rilda Paco, contestó tajantemente que no. “Sabemos que no se puede jugar con una imagen sagrada. El arte es arte, pero hay otras formas de hacer reclamo si es que esta artista quería hacer un reclamo”, señaló Alconz.

Sobre las amenazas violentas que ha tenido Paco, Alconz dijo que ellos no tienen nada que ver.

Tanto Alconz como otro de los organizadores del acto, Milán Camacho, evitaron en todo momento mencionar el nombre de Rilda Paco, y aunque hacían agitar pañuelos blancos y mencionaban a todo momento que querían la paz, dijeron que no perdonarán lo que hizo la artista y la declararon persona no grata, y pedirán a la ministra de Culturas, Wilma Alanoca, que inicie acciones legales contra ella.

Apoyo

María Galindo, miembro del colectivo feminista Mujeres Creando, le dijo a EL DEBER que están dando tanto apoyo anímico como jurídico a Rilda Paco, quien vive en La Paz. Galindo se mostró indignada por la protesta en Santa Cruz y también por la que ocurrirá en Oruro mañana, donde habrá otro acto de desagravio apoyado por la Gobernación de ese departamento, que ha dado tolerancia a los trabajadores públicos para que asistan.

“Eso solamente se entiende como una exaltación del odio de parte de la Gobernación. Están en contra de la libertad de expresión y también de la libertad creativa al hacerle esto a Rilda”, señaló la activista.

Mañana en La Paz, Paco participará de un debate sobre su trabajo en el que reproducirá su dibujo en una pared. Además, Galindo adelantó que demandará a la Gobernación orureña, al alcalde y a la Asociación de Folcloristas de esa ciudad por violar la libertad de expresión y creativa de Paco. “Ellos, junto a la Iglesia católica, han mostrado su verdadero rostro de odio”, afirmó Galindo, para quien todo esto es solo una distracción de la Gobernación orureña sobre las explosiones ocurridas.