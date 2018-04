¡Mamma Mia, aquí voy de nuevo! ¡ABBA vuelve!

¡Mamma Mia, aquí están de nuevo! Los cuatro miembros del legendario grupo de pop sueco ABBA volvieron a reunirse para grabar dos nuevas canciones, 35 años después de su último álbum.

"Los cuatro pensamos que, tras 35 años, sería divertido unir fuerzas e ir a un estudio de grabación. Así que lo hicimos", explicó en un comunicado el grupo, con 400 millones de álbumes vendidos.

Uno de los dos títulos, "I still have faith in you" será interpretado por sus avatares digitales en un espectáculo televisado en diciembre por la cadena británica BBC y la estadounidense NBC.

"Es como si el tiempo se hubiera parado y solo nos hubiéramos ido para unas cortas vacaciones. ¡Una experiencia extremadamente alegre", añadieron.

Ese sorprendente anuncio reconforta el mundo de la música sueca, de duelo tras la desaparición la semana pasada del famoso DJ Avicii, quien fue hallado muerto a los 28 años en un hotel de Omán.

El otro tema nuevo se titula "Don't shut me down", dijo la gerente del grupo, Görel Hanser, a la agencia local TT. Las dos canciones se grabaron el verano pasado.

Björn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog y Benny Andersson, Abba en la época actual



"Creo que va a sonar como sus últimas canciones de 1982, con un ritmo bastante suave", dijo Carl Magnus Palm, autor de varios libros sobre el grupo. "Estoy tan sorprendido como el resto del mundo [...] Siempre inisistieron en que no harían música nueva".

Aunque Anni-Frid y Agnetha mantuvieron su timbre, "seguramente no tienen ganas de mostrarse como ABBA con la edad que tienen. ABBA era cuando tenían entre 25 y 35 años", añadió.

Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus y Benny Andersson se separaron en 1982 tras haber reinado en el planeta disco durante una década con títulos como "Waterloo", "Dancing Queen", "Mamma Mia" y "Super Trouper".

El grupo, que actuó por última vez en 1986, no se disolvió nunca oficialmente, pero sus miembros afirmaban con firmeza que nunca volverían a cantar juntos.

Los artistas, que tienen entre 68 y 73 años, no prevén reunirse para cantar en público.

La decisión de continuar el emocionante proyecto de una gira de los avatares dio un giro inesperado", señalaron en el comunicado.

Para ellos, encontrarse en el estudio fue una "experiencia extremadamente alegre", dijeron en el texto.



"Era la misma magnífica química", celebró su manager. "Todo el mundo volvió a encontrar su papel y cantaron, cantaron y cantaron", contó, señalando que el grupo no planea actuar juntos en la vida real.

Con sus animadas melodías, su vestimenta exuberante y sus toques kitsch, los suecos marcaron la escena disco de los años 1970, tras hacerse famosos al ganar la edición de Eurovisión de 1974 con "Waterloo".

Muy disponibles para sus seguidores, se convirtieron en un motivo de peregrinaje, con un museo interactivo abierto en 2013 en Estocolmo en el que se exponen guitarras, disfraces, fotos y otras antigüedades dejadas por estos amantes nórdicos de lo brillante. Richard Sköld, un admirador del grupo de 46 años, estaba entusiasmado con la noticia en la capital sueca.

La popularidad del grupo supera con creces en la actualidad al clan de los nostálgicos. Gracias al musical "Mamma Mia", de 1999, y a la película homónima de 2008, la música de ABBA supo llegar a un público que aún no había nacido cuando se fundó el grupo.