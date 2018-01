Preguntas como ¿cuál es la realidad, la que soñamos o la que percibimos despiertos?, ¿es menos importante la vida que deseamos a la que tenemos?, ¿en qué medida nuestro inconsciente determina nuestras acciones?, esas y otras preguntas son las que la artista plástica se cuestiona frecuentemente y las que ha tratado de plasmar en las 30 obras que desde hoy expondrá en la Casa Municipal de Cultura en la muestra que ha denominado De los sueños y ensueños.

La artista aclara que esa selección de obras que ha realizado no intenta responder a esas interrogantes existenciales, sino que trata de provocar en el público que las vea cierta comunión que permita reflexionar acerca de esos espacios (reales u oníricos) en los que transcurre gran parte de nuestras vidas.

Los cuadros, hechos en diferentes tamaños, fueron realizados con un papel especial que la artista se hizo traer de Japón. Sobre ellos derramó vino y café, y a partir de las manchas en el papel surgieron los personajes fantásticos y coloridos que viven entremezclados en cada uno de ellos.

“Desde hace tres años que trabajo sobre vino y café, porque me parece que son bebidas muy ligadas a la historia y la comunión entre los hombres. No es que las manchas definen lo que pinto después, sino que es un disparador de ideas, que también me han permitido experimentar con nuevos pigmentos y nuevas técnicas”, explica Murillo.

La artista, que vive hace 16 años en Santa Cruz de la Sierra, reconoce que la exposición que inaugura hoy tiene un significado especial para ella, ya que es la primera vez que presenta sus trabajos en la Casa Municipal de Cultura, pero también porque considera que se encuentra en un momento de su vida artística en el que ha “encontrado la punta del ovillo de su búsqueda estética”, lo que la anima a seguir investigando y experimentando con nuevos elementos y formatos. Una parte de esa búsqueda es la que el público podrá apreciar desde hoy, a las 19:30, en la Casa de la Cultura.

DEBE SABER

Estudios

Nació en La Paz y estudió la carrera de Artes en la UMSA, donde eligió la mención Pintura para especializarse. Tiene posgrados en Historia del arte contemporáneo y Curaduría.

Trayectoria

La artista tiene cerca de un centenar de exposiciones colectivas e individuales. Sus obras se han expuesto en galerías de Bolivia y de países como Cuba, Canadá, Rumania y Estados Unidos.