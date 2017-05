Luis Miguel paga fianza de $us 1 millón y es liberado

Una nueva ‘nube oscura’ cubre al llamado ‘Sol de México’. Según medios internacionales, el exitoso baladista fue detenido ayer en Estados Unidos debido a la orden de arresto que fue emitida en su contra el mes pasado. El cantante mexicano estuvo detenido durante algunas horas y fue liberado tras el pago de una fianza de $us 1 millón.



Así lo confirmó la jueza Virginia A. Phillips, que lleva el caso. Sin embargo, el artista de 47 años debe volver a presentarse a la corte el 11 de mayo.



El 17 de abril, Phillips ordenó a las autoridades federales que buscaran y detuvieran al mexicano luego de que en tres ocasiones optara por no comparecer ante el tribunal por la demanda que interpuso William Brockhaus, su exrepresentante, después de que el artista no le pagara 1,4 millones de dólares de una condena anterior en Nueva York por incumplimiento de contrato.



Brockhaus ganó la primera demanda en agosto de 2016, pero nunca llegó a cobrar el dinero, por lo que presentó una nueva demanda en Los Ángeles para reclamar a los tribunales que se embarguen los bienes del artista, si no abonaba lo que le debe.



Por tal motivo, en enero, la jueza Phillips ordenó embargar al intérprete de La incondicional un coche de lujo de la marca Rolls Royce.



Durante los últimos días, el artista había mantenido una vida social a los ojos del público en Los Ángeles, donde numerosos seguidores se retrataron con él en los alrededores del hotel Beverly Wilshire.

Su colección de líos legales



‘Luismi’ también tiene problemas con Warner Music México, compañía que manejó su carrera por años. Al parecer, le debe a la discográfica cerca de $us 3 millones. Se trata de dinero que el sello le había prestado tiempo atrás y que él no devolvió.



Por si fuera poco, también enfrenta un conflicto legal con su compatriota Alejandro Fernández, que lo demandó porque canceló una gira mundial que iban a realizar juntos.

Con sus tres líos, el artista debe $us 12 millones.