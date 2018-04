Los lectores cruceños, con preferencias variadas en cuanto a género y autores

El Día Mundial del Libro no pasó desapercibido en Santa Cruz, aunque hubo pocas actividades culturales para demostrar la importancia de este día. En cambio, las redes sociales fueron aprovechadas por los lectores para expresar su afecto hacia este ‘objeto-arte’.

Este día sirvió para conocer las preferencias de los lectores según las librerías cruceñas, lo que dejó establecida una variedad en cuanto al género escogido, y también la ‘especialidad’ en cuanto a los libros que tienen en cada librería.

En Lewylibros lo que más compra la gente son ensayos, según comentó su propietario, Peter Lewy, que resaltó que a los tomos de historia, especialmente los escritos por Carlos Mesa, les va muy bien. “Aunque hace falta un buen libro que ponga la historia de Bolivia en sus páginas”, dijo Lewy.

En la librería Ateneo la gente busca mucho los libros de Mario Vargas Llosa y de Dan Brown, así como otros best sellers de María Dueñas y Paula Hawkins, según informaron en esta casa.

En cambio, en la librería Rayuela, de Ruth Hohenstein, la propietaria mencionó que los libros infantiles y juveniles son su fuerte. “Las obras de Rainbow Rowell, Eleanord & Park y Fangirl salen mucho. También se vende bastante Jane Austen”, señaló Hohenstein.

Mientras que en la librería San Pablo son los libros de marketing y de educación financiera los que más se llevan sus clientes. Títulos como Emprender un negocio (para dummies), de Colin Barrow; y MBA en diez días, de Steven Silbige, son muy requeridos.

En la Biblioteca Municipal de la ciudad, según su director, William Rojas, los géneros que más pide el público son la novela y la poesía. En novela, los autores más requeridos son Mario Vargas Llosa y Homero Carvalho; y en poesía, Pablo Neruda.



Preferencias



Peter Lewy, librero cruceño, señaló que a cinco años de la promulgación de la Ley del Libro y Fomento a la Lectura Óscar Alfaro no se ven sus beneficios, más allá de la eliminación de los impuestos a la venta de libros, que no ha hecho mucho para acercar a los lectores a la lectura, ya que el Gobierno nacional nunca activó un plan de fomento a la lectura.



Aun así, Lewy cree que en Santa Cruz se lee cada vez más. “Existe una cultura lectora en Santa Cruz, lo que la gente no tiene es la cultura de comprar libros en las librerías, libros originales”, expuso Lewy, que pidió más control contra la piratería, que se campea libremente en la ciudad.



En la FIL de Buenos Aires



Ayer, el Ministerio de Culturas informó de que Bolivia participará con un stand en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se inicia este jueves. El año pasado el ministerio recibió duras críticas por no haber hecho posible la asistencia a esta feria.



En el stand habrá libros de editoriales bolivianas, como Plural, El Cuervo y La Hoguera, y también participarán de actividades escritores como Camila Urioste (Premio Nacional de Novela 2017).



Asimismo, según informe de este ministerio, esta gestión se destinó más de un millón de bolivianos para la realización de 18 ferias del libro en ciudades capitales y municipios rurales del país.

Lecturas cruceñas

Actividades

Hubo campañas de intercambio de libros en la biblioteca de la Aecid y en la Biblioteca Municipal de Santa Cruz. La de la Aecid fue la sexta edición. También hubo otras actividades por este día en bibliotecas distritales.



El quijote, en La Paz

Autoridades y estudiantes paceños realizaron ayer una lectura conjunta de El Quijote, de Miguel de Cervantes, quien, según historiadores, quería ir destinado a La Paz.